Kingdom Come: Deliverance II Vorschau: Zurück nach Böhmen

HQ

Kingdom Come: Deliverance mag auf dem Papier etwas schwer zu verkaufen klingen, aber von den Millionen von Menschen, die das erste Spiel gespielt und geliebt haben, ist klar, dass Warhorse auf dem richtigen Weg war, indem es ein RPG lieferte, das sich auf Realismus und historische Genauigkeit konzentrierte und sich am Ende seine eigene Nische innerhalb des breiteren Genres schuf. Es hatte seine Stöße und Stöße, aber das Spiel wurde von einem Studio entwickelt, das nur einen Bruchteil der Größe eines AAA-Giganten hatte. Aber jetzt, fast sechs Jahre und viele weitere Warhorse-Mitarbeiter später, kehren wir in Kingdom Come: Deliverance II zur Geschichte von Heinrich von Skalitz zurück.

Kingdom Come: Deliverance II ist eine direkte Fortsetzung des Originals, und so ist storytechnisch so gut wie keine Zeit vergangen, aber an der verbesserten Grafik des Spiels ist deutlich zu erkennen, dass zwischen den Veröffentlichungen viel Zeit vergangen ist. Die Charaktermodelle und insbesondere die Rüstungen und Umgebungen zeichnen sich durch zusätzliche Details und eine überlegene Beleuchtung aus dem ersten Spiel aus. Das offensichtliche Highlight ist Kuttenberg, die Hauptstadt des Spiels, aber dazu kommen wir gleich.

Es wäre ein Bärendienst, den Tag in Kuttenberg zu verbringen, Kingdom Come: Deliverance II im Barbaradom zu spielen, wenn wir nicht auch über den Aufwand sprechen würden, den Warhorse investiert hat, um uns ins Mittelalter zurückzuversetzen. Das Spiel in einer ausgehöhlten Halle zu spielen, war unglaublich fesselnd (abgesehen von den modernen Maschinen, auf denen wir das Spiel gespielt haben), und sich später am Tag in die mittelalterlichen Reenactment-Elemente zu vertiefen, war nichts weniger als ein absoluter Knaller. Mit einer Armbrust und einem Langbogen zu schießen oder eine Stangenwaffe gegen eine Schaufensterpuppe in Plattenrüstung zu schwingen, war eine großartige Möglichkeit, einen Dienstagabend zu verbringen, aber es half mir auch zu verstehen, warum ich vielleicht freundlicher zu Henry sein sollte, wenn ich Kingdom Come: Deliverance und seine Fortsetzung spiele. Das Zeug ist hart und erfordert viel Ausdauer. Also, Henry, ich glaube, auch ich würde von einem Paar Banditen im Wald völlig verprügelt werden.

Werbung:

Die Dinge, die Henry im Spiel tut, in echt zu machen, hat mich auch in meinem Glauben daran bestärkt, wie realistisch dieses Spiel ist. Es ist keine mittelalterliche Simulation, da du immer noch eine Geschichte zu erzählen und einen Charakter zu verbessern hast, und nicht alles nach Vorschrift ist, aber es gibt viele bewegliche Teile in Kingdom Come: Deliverance II, die dich daran erinnern, dass dieses Spiel fest auf dem Boden des Realismus verwurzelt ist. Dies wird nicht nur im Kampf sichtbar, sondern während der ersten Hälfte der Spielsitzung wird Henry schnell an seinen Platz in der Gesellschaft erinnert, als er versucht, ohne deren Erlaubnis für seinen edlen Gefährten zu sprechen. Es sind diese kleinen Dinge, die dich zurück in den Realismus ziehen, ohne dich aus dem Spaß zu reißen.

Von da an beginnt das Spiel ernsthaft. Du hast nicht die Möglichkeit, eine alte Version von Henry zu portieren, und kannst ihn daher mit verschiedenen Fähigkeiten nach deinen Wünschen anpassen. Da es neue Fähigkeiten und Dinge gibt, die du dieses Mal priorisieren solltest (wie z.B. deine Beziehung zu deinem Hund Mutt), ist es wahrscheinlich das Beste, dass Henry das Gefühl hat, dieses Mal wiedergeboren zu werden. Aber es gibt auch das Gefühl, dass sich die Leute aus Kingdom Come: Deliverance ein bisschen so fühlen, als würden sie ihren Henry hinter sich lassen. Es gibt einen viel stärkeren Reset, der etwas später in der Einleitung kommt, nachdem Henry und sein Freund Hans Capon genügend Erläuterungen für neue Spieler gegeben haben, um sich mit den Ereignissen der Geschichte des vorherigen Spiels vertraut zu machen. Es ist ein wenig umständlich, aber es ist eine unangenehme Aufgabe.

Später werden wir etwa fünfzig Stunden nach vorne geschoben, in das Midgame, und erhalten Zugang zu einer Nebenquest in Kuttenberg. Die schiere Größe und das Ausmaß der Stadt ist etwas, worüber Warhorse ausgiebig und mit gutem Gewissen gesprochen hat. Kuttenberg fühlt sich lebendig an, wie es nur wenige Gaming-Städte tun, mit Menschen, die ihren Geschäften nachgehen, und jeder von ihnen hat ein Leben, das völlig getrennt von dem ist, was man als Spieler tut. Als ich um eine Ecke bog, um meine Suche fortzusetzen, sah ich, wie zwei Einwohner der Stadt von einem hitzigen Streit zu einer ausgewachsenen Schlägerei übergingen, die damit endete, dass beide Männer blutverschmiert und einer am Boden lag. Ich versuchte, seinen bewusstlosen Körper auszurauben, bevor eine freundliche Frau ihn irgendwohin schleppte und aufweckte. Diese Liebe zum Detail ging während der Quest noch weiter, bei der wir versuchten, einer neuen Fechtschule in der Stadt zu helfen. Um das zu erreichen, mussten wir die Mitglieder der bestehenden Schule in ein Duell locken, aber das bedeutete, ein Schwert zu stehlen oder uns einfach gegen unsere Freunde zu wenden und uns auf die Seite der etablierten Fechter zu stellen. Ich kann der Tiefe der Quest mit den Worten, die ich habe, nicht gerecht werden, aber an jede Kleinigkeit wurde im Voraus gedacht, um dir eine andere Art und Weise zu geben, wie sich die Ereignisse abspielen, anstatt nur mit Game-Over-Bildschirmen beworfen zu werden.

Werbung:

HQ

Alles, was ihr von Kingdom Come: Deliverance kennt, wurde in die Fortsetzung zurückgebracht, aber nur mit einigen Verbesserungen und Straffungen, ist das, was uns gesagt wurde, bevor wir mit dem Spielen begonnen haben, und das fühlt sich auf jeden Fall wahr an. Die Karte ist größer, die Geschichte hat diesmal mehr Umfang und Einsätze, und doch ist das deutlichste Beispiel für diese Verbesserung, ohne alles zu revolutionieren, der Kampf. Jetzt hat jede Waffe ihre eigenen Angriffsmuster und ihren eigenen Stil. Du hast immer noch die gleichen Richtungsangriffe wie im ersten Spiel, aber nicht alles folgt den gleichen Regeln, was selbst für jemanden, der das erste Spiel gespielt hat, ein Geschenk des Himmels ist.

Da Kingdom Come: Deliverance die Geschichte von Henry erzählt, der vom Jungen zum Mann wird, baut die Fortsetzung auf dem liebenswerten, aber manchmal klobigen Original auf und fühlt sich an, als wäre es das Spiel, das Warhorse schon immer machen wollte. Es ist schwierig, das Gesamtbild zu bekommen, da selbst vier Stunden Spielzeit nicht ausreichen, um mehr zu tun, als mit etwas wie Kingdom Come: Deliverance II an der Oberfläche zu kratzen, aber es scheint genau das zu sein, wonach die eingefleischten RPG-Fans suchen. Der einzige Vorbehalt, den ich sagen kann, ist, dass es manchmal langsam sein kann. Weil Warhorse möchte, dass wir jedes Detail, jeden Moment erleben, gibt es Zeiten, in denen das langweilig wirken könnte. Aber das ist sehr Geschmackssache, und für jemanden, der Kingdom Come: Deliverance schon geliebt hat, scheint es, dass man in der Fortsetzung eine größere, bessere Version davon bekommen wird.