Kingdom Come: Deliverance II Vorschau: Ein erster Blick auf die mittelalterliche Fortsetzung

HQ

Kingdom Come: Deliverance war lange in der Entwicklung, wobei der damals noch relativ unbekannte Entwickler Warhorse beeindruckende technische Walkthroughs präsentierte und uns immer wieder versicherte, dass sie ein realistisches, geerdetes und historisch korrektes RPG ohne Drachen, Goblins und magische Kräfte abliefern würden.

Das Spiel war ein Erfolg, obwohl es viele technische Pannen gab, waren die Verbraucher auf der ganzen Welt eindeutig nachsichtig und das Spiel schaffte es sogar, über sechs Millionen Exemplare zu verkaufen, was für eine neue, innovative IP besonders beeindruckend ist.

Diese Errungenschaft ist nicht weniger bahnbrechend, wenn man bedenkt, dass das Spiel noch nicht für PS5 und Xbox Series optimiert ist und daher immer noch in 30fps feststeckt. Was hat Warhorse die ganze Zeit gemacht? Nun, sie haben hart an Kingdom Come: Deliverance II gearbeitet, das gerade enthüllt wurde. Wir haben eine kleine Gameplay-Präsentation gesehen und können euch hier alles darüber erzählen.

Werbung:

Wir schreiben das Jahr 1403 in Böhmen rund um die Stadt Kuttenberg, und wir spielen wieder als der nun etwas erfahrenere, aber immer noch grüne Heinrich, und zusammen mit Sir Hans ist sein Leben nach den Ereignissen des ersten Spiels etwas vorhersehbarer geworden. Aber natürlich muss alles schief gehen und Henry wird erneut auf eine Flugbahn gebracht, die ihn in einen brutalen und grausamen Kampf mit wichtigen politischen und militärischen Kräften bringt. Das Studio versichert, dass dies ein ausgezeichneter Ausgangspunkt ist, auch wenn Sie keine Beziehung zu Henry und Sir Hans haben. Sie müssen das erste Spiel nicht gespielt haben, und vielleicht auch nicht, da es auf den neuesten Konsolenplattformen noch verbessert werden muss. Alles deutet jedoch darauf hin, dass es sich um eine weitere bedeutungsvolle und vor allem realistische Geschichte handeln wird, die von glaubwürdigen Charakteren getragen wird, und das ist der Sinn der Kingdom Come -Reihe.

Diese Fortsetzung ist in jeder erdenklichen Hinsicht ambitionierter. 250 Mitarbeiter arbeiten seit sechs Jahren daran, das Spiel zum Leben zu erwecken, mit etwas mehr als drei Stunden Zwischensequenzen im ersten Spiel, sind es jetzt fünf. Die Welt ist außerdem doppelt so groß und zeigt zum ersten Mal eine echte Stadt, was laut den Entwicklern eine besondere Herausforderung war. Größere Welt, längere und tiefgründigere Erzählung und mehr Inhalt, anscheinend ohne den recht freien strukturellen Rahmen des Spiels zu beeinträchtigen.

Werbung:

Warhorse hat festgestellt, dass man in erster Linie "seinen Henry" bauen kann, wie man will, aber gleichzeitig erlaubt diese Welt viele verschiedene Arten von Strategien, und es gibt Regeln und Konsequenzen in der Gesellschaft, die helfen, die Art und Weise, wie man Entscheidungen trifft, zu gestalten. Wenn du beim Stehlen erwischt wirst, verändert sich die Art und Weise, wie die Menschen in dieser bestimmten Dorfgemeinschaft dich sehen, und sie werden dich zur Rede stellen und du kannst dort reagieren. Selbst wenn Sie nicht erwischt werden, sprechen die Leute von einem Raubüberfall und einem unbekannten Täter. Warhorse scheint viel Wert auf die empathische Gemeinschaft zu legen, und es wird interessant sein zu sehen, ob sie Erfolg haben.

Das sehr physische Kampfsystem kehrt ebenfalls zurück, wenn auch mit ein paar mehr Optionen. Insbesondere kannst du deinen Schwertkampf jetzt mit Fernkampfwaffen ergänzen, denn in den Jahren seit dem ersten Spiel sind die allerersten Schusswaffen in Böhmen angekommen. Dies sind ziemlich rudimentäre Gewehre, die nur einmal abgefeuert werden können, bevor der Feind auf dich zukommt, aber du kannst auch eine Armbrust in einer brenzligen Situation verwenden.

Das Schöne an diesem ersten Blick auf Kingdom Come: Deliverance II ist, dass Warhorse die richtigen Probleme angegangen zu sein scheint. Nein, es kann nicht mit modernen AAA-Spielen mithalten, wenn es um die schiere grafische Detailgenauigkeit geht, aber stattdessen gibt es eine Tiefe, einen Nerv und eine Identität, die durch Musik, intelligente Beleuchtung und glaubwürdige NPCs ausgedrückt wird. Natürlich bleibt abzuwarten, ob sie es schaffen werden, und Warhorse hat vor allem bessere Gesichtsanimationen versprochen, aber Kingdom Come: Deliverance II ist kein grafisches Kraftpaket und auch nicht dafür konzipiert.

Die Tatsache, dass es dieses Jahr für PC, PS5 und Xbox Series erscheint, ist an sich schon überraschend, und wenn es in einem technisch ausgefeilteren Zustand erscheint, dann können wir uns wahrscheinlich schon freuen. Warhorse hat hier das lange Ende des Stabes und steht meiner Meinung nach jetzt auf der Liste der am meisten erwarteten Spiele des Jahres 2024.