Kingdom Come: Deliverance II verkaufte eine Million Exemplare in weniger als 24 Stunden

Es besteht kein Zweifel, dass sich die Marketingmaschine bei Deep Silver und Warhorse schon seit langer Zeit dreht, aber wir und fast alle anderen Medien, die das Spiel rezensiert haben, sagen, dass es ein früher Anwärter auf das Spiel des Jahres ist. Und das Publikum hat begeistert auf das Einzelspieler-Abenteuer im Böhmischen Paradies mit Heinrich von Skalice reagiert.

Kingdom Come: Deliverance II hat weniger als 24 Stunden nach seiner Veröffentlichung eine Million verkaufte Exemplare erreicht. Das Team hat mit einem neuen Bild in den sozialen Medien gefeiert und bedankt sich bei allen, die bereits die Wege in dieser aufregenden Nachbildung des Mittelalters gehen.

Waren Sie einer der Millionen Spieler, die bereits Kingdom Come: Deliverance II gekauft haben, oder planen Sie, es später zu spielen?

