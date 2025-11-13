Kingdom Come: Deliverance II überschreitet die Marke von vier Millionen verkauften Exemplaren

HQ

Es war ein wahrhaft feierliches Jahr für Warhorse Studios und ihr mittelalterliches Abenteuerspiel Kingdom Come: Deliverance II. Das für viele einer der Top-Anwärter auf das Spiel des Jahres ist und bei seiner Veröffentlichung einen wirklich starken Eindruck hinterlassen hat. Und dank mehrerer Erweiterungen und kontinuierlicher Unterstützung ist es immer weiter gewachsen und beliebt. Was sich auch deutlich in den Verkaufszahlen widerspiegelt - denn das Team berichtet nun, dass es ihnen gelungen ist, mehr als vier Millionen Exemplare des Spiels zu verkaufen.

In einem Post auf X bedankte sich das Team bei der Community für all ihre Bemühungen - den Moddern, den Fans - allen, die in irgendeiner Weise involviert waren und zu Kingdom Come: Deliverance II beigetragen haben.

"Wir können Ihnen nicht genug dafür danken, dass Sie uns geholfen haben, diesen unglaublichen Meilenstein zu erreichen. Jeder von euch - Spieler, Fans, Modder, Creators und langjährige Unterstützer - hat dies möglich gemacht. Wir alle bei Warhorse danken Ihnen, dass Sie an Henrys Seite stehen und an das glauben, was wir tun."

