Kingdom Come: Deliverance II - Tipps für den Einstieg

Kingdom Come: Deliverance II ist ein riesiges Erlebnis, ein Unterfangen, das man nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte, damit man am Ende nicht möglicherweise Stunden des Fortschritts verliert, weil man in der offenen Welt ausstirbt. Es kann manchmal ebenso unversöhnlich wie eindringlich sein, aber wenn Sie Bohemia zu einem Ort machen möchten, der ebenso schön zum Leben wie schön anzusehen ist, dann befolgen Sie diese Tipps.

Tipp #1: Mach ein bisschen von der Hauptquest

Kingdom Come: Deliverance II hat einen ziemlich umfangreichen Prolog. Es wird ein paar Stunden dauern, bis du in die offene Welt geworfen wirst, und der unmittelbare Drang wird sein, in jede Richtung zu rennen und dir eine Nebenquest zu suchen oder einfach nur zu sehen, was die Karte zu bieten hat. Allerdings beginnst du das Spiel ziemlich nackt, ohne Ausrüstung und nicht einmal mit einem Platz zum Schlafen, um dich auszuruhen und das Spiel zu retten. Wenn du versuchst, zu Bozhenas Hütte zurückzukehren, wo du das Spiel startest, wird sie dich rausschmeißen und dich wie einen Kriminellen behandeln. Stattdessen solltest du also einen der Hauptquestpfade beginnen. Entweder der Schmied oder der Müller geben dir einen Platz, an dem du deinen Kopf ausruhen und etwas zu essen holen kannst, so dass du auf der Jagd nach Ausrüstung zumindest einen sicheren Ort hast, an den du gehen kannst.

Tipp #2: Starte beide Hauptquestreihen

Wenn wir zu unserem nächsten Tipp übergehen, könnte dies etwas spezifisch werden, aber es ist erwähnenswert, dass du weder auf den Schmied noch auf den Müllerpfad festgelegt bist, sobald du einen in der Hauptquest des Spiels beginnst. Da du bei diesen beiden NPCs Nebenquests erhältst, bedeutet dies, dass du auch nach der Hochzeit (die dein übergeordnetes Ziel zu Beginn des Spiels ist) diesen Questreihen folgen kannst. Sowohl die Quests des Schmieds als auch des Müllers führen zu großartiger Beute zu Beginn des Spiels, wie dunkle Kleidung zum Diebstahl oder eine schöne Keule und ein Schild, während du gleichzeitig einige wertvolle Spielmechaniken beibringst. Sie müssen nicht beide bis zur Vollendung befolgen, aber es ist am besten, sie zu beginnen.

Tipp #3: Wähle jemanden in deiner eigenen Größe

Jetzt, da ihr einige Dinge aus den Hauptquestreihen habt, fühlt ihr euch wahrscheinlich viel sicherer beim Erkunden. Wenn du dich jedoch auf den Weg in die Welt machst, solltest du darauf achten, dass du nicht auf ernsthafte Feinde zukommst oder gar mehr als einem Feind ohne Unterstützung gegenüberstehst. Der Realismus von Kingdom Come: Deliverance II bedeutet, dass du einen gepanzerten Gegner nicht ausschalten kannst, ohne dich selbst erheblich zu schützen, wenn du nicht auf dem neuesten Stand deines Spiels bist. In unserem Spieldurchgang hatten wir Glück, als uns ein Bandit auflauerte, da einige lokale Händler den Banditen überfielen und es uns ermöglichten, seine Leiche für die Startrüstung zu plündern, die wir brauchten. Wenn du also auf der Suche nach Ausrüstung aus den Leichen bist, die du zurücklässt, stelle einfach sicher, dass du gegen jemanden kämpfst, der nur eine geringfügig bessere Ausrüstung hat als deine eigene.

Tipp #4: Trainieren

Ich meine nicht, dass du hier in den Wäldern ein bisschen Dragon Ball-Training machen sollst, sondern dass du die Kampftraining I & II-Quests von Master Tomcat annimmst, einem NPC, den du im Nomadenlager westlich von dem Ort treffen kannst, an dem du das Spiel startest. Tomcat wird dir kostenlos beibringen, wie man richtig mit einem Schwert kämpft, einschließlich des allmächtigen Meisterstreichs, bei dem es sich um einen Gegenangriff handelt, der es dir ermöglicht, einen Treffer gegen einen Gegner zu landen, solange du aus der gegnerischen Richtung schwingst. Eins-gegen-Eins-Duelle werden viel überschaubarer, wenn du diese Tricks beherrschst, und du wirst dich sicher sicherer fühlen, wenn die Schwerter gezogen werden.

Tipp #5: Finde deine tierischen Begleiter

Zu Beginn des Spiels wird Henry, wie eine Disney-Prinzessin, von zwei Tieren auf seinem Abenteuer begleitet, Pebbles und Mutt. Mutt, dein vierbeiniger Begleiter, hat seine eigene Quest für dich, um ihn aufzuspüren, also ist es so einfach, diese Quest einfach abzuschließen, wenn du ihn an deiner Seite haben willst, aber Pebblles ist etwas schwieriger zu finden. Du findest dein treues Ross in den Semin-Ställen, die sich im Südwesten der Karte befinden. Sobald du sie gefunden hast, kannst du den Besitzer des Stalls davon überzeugen, Pebbles kostenlos zu bekommen, oder du musst eine Gebühr für sie zahlen. Wenn du dich nicht besonders für Pebbles interessierst, hast du später im Spiel die Möglichkeit, ein anderes Pferd zu haben, oder du kannst auch wilde oder gestohlene Pferde registrieren, die du bei einem Mann im Nomadenlager findest. Aber du wirst in die Hölle kommen, wenn du Pebbles verlässt, also sei einfach vorsichtig, wie herzlos du sein willst.

Tipp #6: Passen Sie auf sich und Ihre Waren auf

In Kingdom Come: Deliverance II brauchst du nicht nur Schlaf, wie wir bereits erwähnt haben, sondern willst auch essen und clean bleiben. Du kannst dich an einem Wassertrog reinigen, aber wenn du wirklich das Blut und den Schmutz von deiner Kleidung kratzen willst, besorge dir etwas Seife und eine örtliche Wäscherei. Wenn Sie Ihre Hygiene in Topform bringen möchten, sollten Sie unbedingt ein Badehaus besuchen. Zum Essen könnte es verlockend sein, so viel Essen zu nehmen, wie Sie tragen können, stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Essen zumindest kochen, damit es nicht so schnell verdirbt. Das Trocknen oder Räuchern von Lebensmitteln hält es viel länger, aber egal, was du damit machst, behalte es im Auge, damit du dich nicht vergiftest und mit schlechtem Käse umbringst, wie wir es in unserem Spieldurchgang getan haben.

Tipp #7: Abwechslung ist die Würze des mittelalterlichen Lebens

Es ist zwar großartig, wenn du eine Vorstellung von dem Henry hast, in den du schlüpfen möchtest, aber es ist erwähnenswert, dass es viele großartige Änderungen in Kingdom Come: Deliverance II gibt, insbesondere im Kampf des Spiels, was bedeutet, dass du eine andere Waffe vielleicht lohnender findest. Nachdem wir uns im ersten Spiel auf Langschwerter festgelegt hatten, haben wir unseren Henry dieses Mal in eine agilere Richtung mit kürzeren Klingen gelenkt und auf Schilde verzichtet. Selbst wenn du am Anfang hinterhältig sein willst, hindert dich nichts daran, dir einen Knüppel zu schnappen und ein paar Schilde einzuschlagen.

Lassen Sie uns wissen, ob Sie irgendwelche Tipps haben, die Sie Anfängern in Kingdom Come: Deliverance II geben würden, und viel Glück bei Abenteuern im mittelalterlichen Böhmen!