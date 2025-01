Kingdom Come: Deliverance II stellt seine Post-Launch-Roadmap vor

HQ

Wir sind nur noch zwei Wochen von der Veröffentlichung von Kingdom Come Deliverance II entfernt, dem Nachfolger, der all die Erfahrungen und Träume zusammenfasst, die Warhorse seit der Veröffentlichung von Kingdom Come Deliverance im Jahr 2018 angesammelt hat. Es ist klar, dass die Fortsetzung der mittelalterlichen Abenteuer und Missgeschicke von Heinrich von Skalice viele Stunden Abenteuer auf den Straßen der böhmischen Region bieten wird, aber selbst wenn Sie Ihr Abenteuer beenden und alle diese Quests abschließen, wird es noch mehr am Horizont geben.

Warhorse hat dies versprochen, indem es seine Pläne für Post-Launch-Inhalte für das Spiel vorgestellt hat, die in die nächsten vier Saisons unterteilt sind:

In spring haben wir eine Auswahl an kostenlosen Updates für alle, darunter Friseure, mit denen du deinen Look anpassen kannst, einen Hardcore-Modus für diejenigen, die eine größere Herausforderung suchen, und Pferderennen.

In summer können wir Brushes with Death ausprobieren: "Begeben Sie sich auf ein spannendes Abenteuer, in dem Henry einem rätselhaften Künstler mit einer dunklen Vergangenheit hilft. Reise durch die Länder von Kingdom Come: Deliverance II, stelle dich gefährlichen Begegnungen und entwirre ein Netz gefährlicher Verschwörungen."

Autumn: Legacy of the Forge: "Tauche ein in Henrys Wurzeln, indem du das Vermächtnis von Martin, seinem Adoptivvater, erkundest. Arbeite an der Restaurierung einer einst berühmten Schmiede und stelle deine Fähigkeiten in der Kunst des Schmiedens unter Beweis, während du vergessene Geschichten aus der Vergangenheit aufdeckst."

Winter: Mysteria Ecclesia: "Tritt ein in das Kloster von Sedlec, wo die Intrigen tief sitzen. Mit einer verdeckten Mission betraut, muss Henry sich in der komplexen Dynamik der Region zurechtfinden, verborgene Wahrheiten aufdecken und sich in einem Labyrinth konkurrierender Interessen zurechtfinden."

Sommerinhalte, die in Zukunft stattfinden, sind kostenpflichtig, aber enthalten, wenn du die Deluxe Edition des Spiels vorbestellt hast oder vorhast, sie zu kaufen.

Werdet ihr am 4. Februar am Abenteuer Kingdom Come Deliverance II teilnehmen?