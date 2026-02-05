Kingdom Come: Deliverance II Spieler ließen Henry fast 50 Millionen Äpfel essen

HQ

Kingdom Come: Deliverance II ist schon ein Jahr alt. Die Zeit ist sozusagen ein grausamer Herr, aber mit ihrem Verlauf bekommen wir einen Blick auf einige der seltsamen und wunderbaren Dinge, die die Spieler in ihrer Zeit mit Henrys Abenteuern durch Böhmen erlebt haben.

In einem neuen Beitrag von Warhorse Studios sehen wir, dass Henry-Spieler 452,8 Millionen Menschen töten und dabei 97,5 Millionen verschonten. Das zeigt, wie rücksichtslos ihr seid. 5,4 Millionen Feinde wurden betrunken getötet, und 1,6 Milliarden perfekte Blocks wurden durchgeführt.

Abseits von Fragen von Leben und Tod sehen wir, dass die Spieler 667 Millionen Meilen durch Böhmen gereist sind (was genug ist, um unsere Welt 26.786 Mal zu umrunden). Auf dieser Reise braute Henry 69,7 Millionen Tränke und verzehrte satte 48,8 Millionen Äpfel. Ungefähr so viel wie ein kleines Land in einem Jahr.

Zum Abschluss gibt es auch einen Wettbewerb, den du in Warhorses sozialen Medien anschauen kannst. Indem du deine Lieblingsmomente aus einem der beiden Spiele teilst, bekommst du die Chance, Sir Radzigs Schwert oder Jan Žižkas Keule (in Nachbauform) oder den Comic Untold Stories und einen Schreibtischkalender zu gewinnen.