Kingdom Come: Deliverance II Regisseur lässt die RPGs hinter sich, um an einem Kingdom Come-Film zu arbeiten

Daniel Vávra, der Kreativdirektor von Kingdom Come: Deliverance und dessen Fortsetzung, verlässt die Spiele, um stattdessen Henry von Skalitz auf die große Leinwand zu bringen. Der Entwickler, der oft für seinen großzügigen Einsatz sozialer Medien bekannt ist, verlässt offiziell die Arbeit am nächsten Spiel bei Warhorse, um stattdessen einen Kingdom Come-Film zum Leben zu erwecken.

Dies stammt vom tschechischen Sender CzechCrunch, der mit dem Warhorse-Studioleiter Martin Frýldský über den Weggang des Regisseurs sprach. "Dan hat eine neue Rolle. Das ist die Schöpfung des Kingdom-Come-Films", sagte Frýldský (Übersetzung maschinell.

"Wir entfernen die Marke Kingdom Come schon seit einiger Zeit von Videospielen. Bisher sind wir in den Bereichen Comics, Konzerte und Tourismus tätig, aber am meisten haben uns Filme angezogen", fuhr er fort. "Deshalb arbeiten Dan und ich daran, auf Bildschirme oder auf eine Leinwand zu kommen. Es gibt auch ein Drehbuch in der Arbeitsversion."

Gespräche über die Entwicklung des Kingdom-Come-Films laufen weiterhin, wobei Frýldský sagt, dass Warhorse nicht nur die Rechte verkaufen will, sondern dass der Film das ist, was wir uns vorstellen." Dies führte dazu, dass der Regisseur des Spiels eine so Schlüsselrolle in der Entwicklung des Films spielte.

Obwohl das bedeutet, dass Vávra das nächste KCD-Spiel verlassen hat, wird er weiterhin als Teil des Warhorse-Teams gesehen. "Kingdom Come in den nächsten Jahren auf die Leinwand zu bringen, ist ein weiterer Meilenstein, den wir erreichen wollen, und das ist Dans neue Rolle. Man trifft ihn nicht jeden Tag im Büro, aber im weiteren Sinne ist er immer noch Teil von Warhorse", sagte Frýldský.

