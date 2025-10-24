Kingdom Come: Deliverance II kündigt letzte Story-Erweiterung an Mysteria Ecclesiae

HQ

Kingdom Come: Deliverance II hat seine dritte und letzte Story-Erweiterung Mysteria Ecclesiae enthüllt. Die neue Quest führt Henry zum brandneuen Ort Kloster Sedletz, wo er versuchen wird, die Quelle einer tödlichen Krankheit aufzuspüren, die das Land zu überrollen droht.

Während Mysteria Ecclesiae bist du Assistent von Sigismund Albicus, einem renommierten Heiler, der Verbindungen zu König Wenzel hat. Es sind mehrere Fraktionen im Spiel, jede mit ihren eigenen Motiven, und eine Krankheit, die gestoppt werden muss. Du schlüpfst in dieser Story-Erweiterung in die Rolle des Heilers und Detektivs.

Mysteria Ecclesiae kommt mit einem neuen Ort, Quests, Outfits, Waffen, Tränken und Büchern, die wir uns alle ansehen können, wenn der DLC am 11. November erscheint. Für Besitzer der Gold und Deluxe Edition passt es direkt in Ihre Bibliothek, kostet aber 11,49 £ für alle, die den DLC separat kaufen möchten.