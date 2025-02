Kingdom Come: Deliverance II ist jetzt ein Zwei-Millionen-Verkäufer

HQ

Wir mussten weniger als 24 Stunden warten, um zu hören, dass Kingdom Come: Deliverance II ein Millionenseller war, eine gewaltige Leistung, die darauf hindeutete, dass wir sehr, sehr bald über weitere Verkaufsmeilensteine sprechen würden. Obwohl wir nicht allzu lange warten mussten, könnte man argumentieren, dass es länger als erwartet gedauert hat, die zwei Millionen verkauften Exemplare zu übertreffen, denn fast zwei Wochen nach der Veröffentlichung hat das Spiel den Meilenstein erreicht.

Dies wurde in einem Beitrag auf X bestätigt, den Sie unten sehen können.

In letzter Zeit haben wir auch gesehen, dass sich der Erfolg von Kingdom Come: Deliverance II positiv auf den oft in Schwierigkeiten geratenen Verlag Embracer ausgewirkt hat, der sein Vertrauen ein wenig zurückzugewinnen scheint.

