Kingdom Come: Deliverance II ist derzeit kostenlos spielbar

Hast du Lust auf mittelalterlichen Wahnsinn? Dann freuen wir uns, Ihnen mitteilen zu können, dass das exquisite Kingdom Come: Deliverance II bis zum 10. November völlig kostenlos spielbar ist. Und wenn Sie sich für den Kauf entscheiden, können Sie dies mit einem Rabatt von 40 % tun. Anfang des Jahres haben wir das Spiel in unserer Rezension gelobt und geschrieben, dass "die Welt dazu da ist, erkundet zu werden. Jede Szene ist es wert, fotografiert zu werden, und es ist schwer, sich nicht von all der Arbeit mitreißen zu lassen, die Warhorse Studios in ihre Kreation gesteckt hat."

Seitdem hat Warhorse es auch geschafft, zwei Erweiterungen zu veröffentlichen - Brushes with Death und Legacy of the Forge. Die dritte und angeblich letzte Erweiterung mit dem Titel Mysteria Ecclesiae soll noch vor Ende des Jahres erscheinen. Wenn Sie also aus irgendeinem Grund dieses mittelalterliche Juwel von einem Spiel verpasst haben, dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um sich etwas zu gönnen.

Wirst du dieses Wochenende Kingdom Come: Deliverance II spielen?