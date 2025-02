Kingdom Come: Deliverance II ist bereits fast zwei Millionen Mal verkauft und Embracer scheint wieder Vertrauen in sich selbst zu gewinnen

HQ

Die Embracer Group, die schwedische Holdinggesellschaft, die für Publisher wie Plaion und Studios wie Warhorse verantwortlich ist, hat heute ihren Finanzbericht für das dritte Quartal des laufenden Geschäftsjahres veröffentlicht, in dem das Unternehmen nach einigen schwierigen Jahren, in denen Asset-Verkäufe, Studios und negative Berichte den Weg gewiesen haben, eine positive Bilanz zu ziehen scheint.

Heute ist das nicht mehr so, denn der erfolgreiche Start von Kingdom Come: Deliverance II scheint den Führungskräften Optimismus zu geben. In dem Bericht stellen sie fest, dass das Spiel bereits nahe an zwei Millionen verkauften Exemplaren ist, und dass dieser Erfolg eine Erinnerung daran ist, dass sie wissen, wie man gute Spiele macht.

Die Embracer Group hat derzeit 10 AAA-Spieleentwicklungen in Arbeit, von denen acht von den hauseigenen Studios stammen. Sie haben auch mitgeteilt, dass, wenn einer von ihnen zusätzliche Zeit benötigt, um vor der Veröffentlichung zu polieren, sie diese gewähren werden, basierend auf dem, was sie mit Dead Island 2 oder dem bereits erwähnten KCD2 gesehen haben.

Was denkst du über den Erfolg von Kingdom Come: Deliverance 2 und glaubst du, dass es ein Wendepunkt in der Entwicklungs- und Veröffentlichungsstrategie von Embrace sein wird?