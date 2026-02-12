Kingdom Come: Deliverance II hat fünf Millionen Exemplare verkauft

HQ

Der Entwickler Warhorse Studios hat gerade bekannt gegeben, dass die RPG-Fortsetzung Kingdom Come: Deliverance II nun einen sehr beeindruckenden Verkaufsmeilenstein erreicht hat. Kurz nachdem das Spiel sein erstes Jubiläum gefeiert hatte, wurde bestätigt, dass das Projekt fünf Millionen Exemplare verkauft hat – eine bewundernswerte Leistung, die das Interesse von Fans weltweit an dem Spiel und der Serie zeigt.

Zur Feier dieses Anlasses gab Warhorse eine kurze Erklärung ab, die anmerkte: "Bohemia begrüßt nun fünf Millionen Spieler, und wir sind unglaublich stolz darauf, #KCD2 diesen monumentalen Meilenstein erreichen zu sehen. Diese Leistung gehört allen hier bei Warhorse Studios und unserer großartigen Community.

"Danke, dass du Teil dieser Reise bist und das zur Realität machst!"

Hast du schon Kingdom Come: Deliverance II gespielt? Falls nicht, lies unbedingt unsere Rezension, um zu sehen, ob das Spiel das Richtige für dich ist.