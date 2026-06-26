Kingdom Come: Deliverance II hat 6 Millionen Exemplare verkauft

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Kingdom Come: Deliverance II hat offiziell mehr als 6 Millionen Exemplare verkauft. Dieser Meilenstein kommt über ein Jahr nach dem Start und ist die neueste Errungenschaft für die RPG-Fortsetzung von Warhorse Studios. Als wir zuletzt über die Verkaufszahlen des Spiels berichteten, bestätigten wir bis Ende Februar dieses Jahres 5 Millionen verkaufte Exemplare.

In einer Pressemitteilung bestätigen Deep Silver und Warhorse Studios, dass Kingdom Come: Deliverance II in nur wenigen Monaten eine weitere Million verkauft hat. Zur Feier haben sie das Spiel im Steam Summer Sale veröffentlicht, wo man es mit 60 % Rabatt finden kann. Der Vorgänger, der Henry von Skalitz' bescheidenere Anfänge zeigt, ist ebenfalls mit 80 % Rabatt erhältlich. Es gibt auch ein neues Update für Kingdom Come: Deliverance II, das einen Hofnarr hinzufügt, der in der Hangman's Halter Tavern auftaucht und Dinge über ein neues Spiel sagt.

Die Fortsetzung hat das Originalspiel in Sachen verkaufter Exemplare noch nicht eingeholt, da Kingdom Come: Deliverance seit seiner Erstveröffentlichung über 10 Millionen Einheiten verkauft wurde. Allerdings hat die Fortsetzung gezeigt, dass sie eine große Beständigkeit hat, und bald zweifeln wir nicht mehr daran, dass wir wieder über einen weiteren Verkaufsmeilenstein sprechen werden. Als eines der wenigen großen Rollenspiele seiner Art, das sich ebenso sehr auf Realismus wie auf ein episches Abenteuer konzentriert, finden Kingdom Come: Deliverance und seine Fortsetzung immer ein Zuhause bei Menschen, die sich genauso sehr für ihre Geschichte interessieren, wie sie ein neues Spiel zum Eintauchen wünschen.