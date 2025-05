Kingdom Come: Deliverance II hat 3 Millionen Exemplare verkauft

HQ

Wir haben schon seit einiger Zeit nicht mehr viel darüber gehört, wie Kingdom Come: Deliverance II funktioniert, aber das hat sich seitdem geändert. Das gefeierte RPG hat nun einen weiteren beeindruckenden Verkaufsmeilenstein erreicht, da Entwickler Warhorse Studios in den sozialen Medien bestätigt, dass das Spiel jetzt ein Drei-Millionen-Seller ist.

Das bedeutet, dass das Spiel seit seiner Veröffentlichung Anfang Februar durchschnittlich rund eine Million verkaufte Exemplare pro Monat erzielt hat, was definitiv eine beeindruckende Verkaufsrate ist, die es zu feiern gilt. Aber das war noch nicht alles, der Entwickler merkt sogar an, dass dieser Meilenstein bedeutet, dass die Kingdom Come: Deliverance -Serie nun die Marke von 10 Millionen verkauften Exemplaren überschritten hat und sie als modernes RPG zementiert.

Die Frage ist nun, ob das Spiel diese Verkaufsleistung halten kann.