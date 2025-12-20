Kingdom Come: Deliverance II Filmregisseur erklärt, wie man Zwischensequenzen nicht überspringbar macht

HQ

Die Aufmerksamkeitsspanne ist heutzutage kurz, aber Spiele, die Spieler zwingen, jede Sekunde ihrer Zwischensequenzen ohne die Möglichkeit zu überspringen, durchzustehen, führen oft zu Frustration. Es gibt ein Gleichgewicht, um bedeutungsvolle Story-Elemente zu schaffen, die das Interesse aufrechterhalten, ohne die Spieler zum Zuschauen zu zwingen. Stattdessen gibt es, wie Petr Pakar – filmischer Regisseur bei Warhorse Studios – uns sagt, einige wichtige Möglichkeiten, Zwischensequenzen für die Spieler spannend zu halten und sie auch mit einer Überspringtaste nicht überspringbar zu machen.

"Nun, der Witz oder der Sinn ist, sie so unterhaltsam wie möglich zu machen. Der Spieler möchte also die Zwischensequenz eigentlich nicht überspringen. Das ist ein Genuss für sie", erklärte Pakar. "Unsere Philosophie ist also, sie so nett, so lustig, unterhaltsam und angespannt wie möglich zu machen."

Auch wenn man vielleicht denkt, dass Zwischensequenzen so kurz wie möglich sein sollten, um das Interesse der Spieler aufrechtzuerhalten, glaubt Pakar nicht, dass das der Fall ist. "Einige unserer Zwischensequenzen sind ziemlich lang, aber wir haben sehr hart daran gearbeitet, nicht langweilig zu sein. Ich meine, wenn der Dialog wirklich verfeinert ist und immer etwas passiert, kann es gleichzeitig lang und unterhaltsam sein", sagte Pakar. "Wir mögen tatsächlich Totalen, atmosphärische Einstellungen, lange Zwischensequenzen und bedeutungsvolle Gespräche. Also nicht unbedingt kurz, aber es muss trotzdem effektiv sein."

Wenn du etwas mehr in die technische Seite eintauchen und mehr über die Zwischensequenzen von Kingdom Come: Deliverance II erfahren möchtest, schau dir das vollständige Interview unten an: