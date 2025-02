Kingdom Come: Deliverance II Entwickler und Schauspieler versteigern signierte Collector's Editions für wohltätige Zwecke

HQ

Während Warhorse mit der Veröffentlichung von Kingdom Come: Deliverance II anhaltenden Erfolg hat, hat das Studio beschlossen, über eine neue Wohltätigkeitsauktion für signierte Exemplare der Collector's Edition des Spiels etwas zurückzugeben.

Die Collector's Edition kommt in einer umfangreichen Box und enthält das Basisspiel, eine Statue von Henry auf seinem Pferd Pebbles, eine Stoffkarte, einen Brief der Hoffnung, Anstecknadeln und Karten. Außerdem erhaltet ihr Ingame-Goodies wie kosmetische Gegenstände, den Erweiterungspass und eine Bonusquest.

Die Charity-Version hat jedoch eine besondere Ergänzung, da sie von wichtigen Mitgliedern des Entwicklungsteams und den Schauspielern von Henry und Sir Hans Capon, Tom McKay und Luke Dale signiert wurde. Der Erlös der Auktion geht an Cesta Domů in Prag, eine Wohltätigkeitsorganisation, die Bedürftige am Lebensende betreut.

