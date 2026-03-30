Kingdom Come: Deliverance II Entwickler entlassen und Berichten zufolge durch KI ersetzt

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Ein ehemaliger Entwickler bei Warhorse Studios, dem Unternehmen hinter Kingdom Come: Deliverance, dessen DLCs und Fortsetzungen, wurde scheinbar aus heiterem Himmel entlassen, da das Unternehmen Berichten zufolge versucht, seine Rolle durch KI zu ersetzen. Der Entwickler, der sich Max H nennt, wurde von Reddit-Mods als offizieller Warhorse-Entwickler bestätigt, der etwa drei Jahre im Unternehmen tätig war.

Reddit war auch der Ort, an dem der Entwickler die Geschichte ihrer Entlassung erzählte, die aus dem Nichts kam und unglaublich plötzlich war. Am 27. März wurde Max H zu einem Treffen eingeladen. Dort wurde ihm gesagt, er werde entlassen, "um das Unternehmen effektiver zu machen und "Finanzen zu sparen." Man sagte ihm außerdem, dass seine Position zugunsten der Nutzung von KI-Übersetzungen obsolet werden würde.

"Das war ein großer Schock für mich, als ob die Diskussion über die Nutzung von KI zum Übersetzen in der Vergangenheit häufig aufgekommen war, etwas, wogegen ich immer entschieden und lautstark war, aber nie so sehr, dass es mich in Zukunft meinen Job kosten könnte. Natürlich war mir das schon oft durch den Kopf gegangen, aber ich dachte naiv, meine Arbeit bei WHS sei so wertvoll, dass ich vielleicht nicht sofort gefährdet wäre", schrieb Max H in seinem Beitrag.

Dieser Beitrag soll nicht Hass auf Warhorse richten, denn Max H schreibt, dass er dem Studio und denen, die dort noch arbeiten, alles Gute wünscht. Die Leute sollten keine Bomben-Spiele bewerten oder Ähnliches, sondern das ist eher als Hinweis auf Gamer gedacht, um zu zeigen, wie KI die gesamte Spieleindustrie bereits beeinflusst.

"Ich fühle mich unglaublich verraten von der Leitung der Firma, die mir in den letzten fast vier Jahren sehr am Herzen liegt, und bin am Boden zerstört, dass ich meine Freunde und Kollegen nicht jeden Tag im Büro sehen werde. Ich möchte, dass Sie wissen, dass der zunehmende Einsatz von KI Menschen in der Spielebranche und vielen anderen stark beeinflusst, und ich dachte, Sie sollten wissen, wie sehr das Unternehmen, das die Spiele herstellt, die Sie lieben, die Arbeit ihrer Mitarbeiter schätzt, ganz zu schweigen von der Umwelt", schrieb Max H.

Warhorse selbst hat sich zu den Entlassungen noch nicht geäußert, aber sollte eine offizielle Stellungnahme veröffentlicht werden, werden wir versuchen, diesen Beitrag mit weiteren Informationen zu aktualisieren.