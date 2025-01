Kingdom Come: Deliverance II: Die abschließende Vorschau

HQ

Wir sind jetzt weniger als einen Monat von der Veröffentlichung von Kingdom Come: Deliverance II entfernt. Der 4. Februar markiert das Datum, an dem wir die Rückkehr von Henry und Hans Capon sehen werden, sowie das Debüt einer Reihe neuer Charaktere, einer neuen Geschichte und dem, was das Spiel zu werden verspricht, das Warhorse mit der Veröffentlichung von Kingdom Come: Deliverance machen wollte.

Wir haben uns Kingdom Come: Deliverance II jetzt bei zwei verschiedenen Gelegenheiten angesehen (hier und hier), und im Gegensatz zum letzten Mal, als ich das Spiel ausprobieren durfte, wo die Erfahrung des Spielens mit dem verschwenderischen Tag konkurrierte, den Warhorse für uns und andere Medien geplant hatte, kann ich hier ausführlich über das Spiel sprechen, so wie es ist, und wie es auf dem Originalspiel aufbaut.

Anstatt uns einen bestimmten Abschnitt auszusuchen, den wir ebenfalls spielen wollten, haben wir uns frei in der offenen Welt bewegt, beginnend mit dem zweiten Kapitel von Henrys Geschichte. In gewisser Weise fühlt es sich an wie das erste richtige Kapitel, während Kingdom Come: Deliverance als großartiger, langwieriger Prolog fungiert. Es scheint, dass Warhorse daran interessiert ist, dass du dies als Neuanfang siehst, da du neue Stärken für Henry auswählst, ohne die Möglichkeit zu haben, deine Version von ihm aus dem vorherigen Spiel zu importieren. Das wirkt sich vor allem zu Gunsten von Kingdom Come: Deliverance II aus, da die Fortsetzung so viele neue Mechaniken, Aktivitäten und Vorteile bietet, dass es sich nicht befriedigend anfühlen würde, den alten Henry hochzuziehen. Wenn du sehr an der Art und Weise hängst, wie du in Kingdom Come: Deliverance gespielt hast, kannst du natürlich einfach die gleichen Optionen zu Beginn auswählen.

Ich wollte etwas anderes ausprobieren, vor allem, weil ich die DLCs für Kingdom Come: Deliverance nicht gespielt hatte, also war der Hund Mutt völlig neu für mich. Im Original war ich auch ein bisschen brutal gewesen, und so habe ich mich dieses Mal für einen silberzüngigeren Ansatz entschieden, mit der Fertigkeit "Hundemeister" als sekundäre Hauptwahl. Dies erwies sich als ziemlicher Fehler, da ich nicht wusste, auf was für eine wilde Verfolgungsjagd ich geschickt werden würde, um meinen vermissten Hund zu finden.

Nach einem Prolog, der einen viel schneller in die offene Welt entlässt als das Originalspiel, dachte ich, dass es meine oberste Priorität sein sollte, meinen Hund zu finden, was mich dann zu einer Reihe von Besorgungen führte, darunter die Rettung des Pferdes eines örtlichen Jägers vor Wilderern und das Heranführen eines seltsamen Schafs zu Wölfen in einer Quest, die sehr an die Ziegenquest in The Witcher 3 erinnert. Bisher fühlt sich das Quest-Design sehr stark von diesem Spiel inspiriert an, was bedeutet, dass selbst wenn du denkst, dass du ein schnelles, 20-minütiges Abenteuer bevorstehst, du am Ende wahrscheinlich andere lose Fäden finden wirst, die dich in eine spiralförmige Geschichte führen, die dich immer wieder zurückkommen lässt. Das einzige kleine Problem, das ich bisher in dieser frühen Phase hatte, ist, dass man sich zu Beginn von Kingdom Come: Deliverance II sehr schwach fühlt, manchmal sogar schwächer als im Originalspiel, da man zumindest dann einen klaren Weg hatte, dem man folgen konnte, um bessere Ausrüstung und leichtere Gegner zu finden. Hier, beginnend im wilden Böhmischen Paradies, kannst du den Tod genauso schnell finden, wie du Kleidung, Rüstung, ein Pferd und mehr finden musst.

Andererseits ist das alles ein wesentlicher Bestandteil des Kingdom Come-Erlebnisses. Henry ist nicht mehr nur ein einfacher Bauer, aber die Story-Ereignisse zu Beginn des Spiels bringen ihn so nah wie möglich an den Anfang. Das bedeutet, dass man nicht einfach einen Ritter vom Pferd ziehen und ihn nehmen kann, was das Zeug hält. Selbst wenn man sich ein paar Banditen gleichzeitig stellt, kann das tödlich sein, und das ist die realistische Erfahrung, die in jedem Teil von Kingdom Come: Deliverance II vorhanden ist. Die Minispiele wie Schmieden und Alchemie brauchen Zeit, mit vielen verschiedenen beweglichen Teilen, und drehen sich nicht nur darum, dass du gleichzeitig die gleiche Taste drückst. Das hört sich vielleicht so an, als würde es die Leute abschrecken, und eine Zeit lang war ich von der Authentizität abgeschreckt, aber wenn man sich tatsächlich mit Kingdom Come: Deliverance II beschäftigt, ist es im Kern viel mehr ein gut geschriebenes historisches Drama als ein Simulator.

Das Drehbuch und die Erzählung waren bisher sehr solide, wenn auch ein wenig behindert durch einige seltsame Sprachausgaben, da einige NPCs in Zwischensequenzen andere Schauspieler zu haben scheinen als in normalen Gesprächen. Aber im Großen und Ganzen bahnt sich die Geschichte ihren Weg durch die offene Welt sehr gut, sowohl in den Neben- als auch in den Hauptquests. Hans Capon ist genauso charmant und irritierend wie im ersten Spiel, und es gibt etwas wirklich Brillantes an seiner und Henrys Beziehung, von dem ich froh bin, dass wir mehr davon zu sehen bekommen. Das Tempo ist bisher etwas langsam, vor allem nach einem lauten Start, aber auch das scheint beabsichtigt zu sein, was uns einmal mehr sagt, dass es sich um einen Neuanfang handelt, anstatt um eine direkte Fortsetzung. Es gibt dir Zeit zum Durchatmen, besonders wenn du neu bist, und für wiederkehrende Spieler wirst du vor der neuen Herausforderung stehen, halbnackt in die offene Welt geworfen zu werden, mit einem halben Dutzend Dingen, die du tun musst.

Der Kampf und die Leichtigkeit, mit der man darin lernen und Fähigkeiten entwickeln kann, waren dieses Mal ein echtes Highlight, denn nach einer kurzen Reise zu einem Schwertmeister kann man sich bereit fühlen, es mit vielen Feinden aufzunehmen. Es ist knifflig, versteh mich nicht falsch, und die Kämpfe können langwierig sein, aber es wurden Anstrengungen unternommen, um die Kämpfe weniger altbacken zu gestalten, vor allem mit den verschiedenen Waffen, die du bekommst.

Es gibt einige Bugs, die mir aufgefallen sind, wie z.B. Leute, die halb im Boden versinken, aber wie es beim klassischen Bethesda der Fall war, dienen diese dazu, weniger das Spiel zu ruinieren und mehr lustige kleine Funde zu machen, die die Immersion vielleicht etwas unterbrechen, aber vor allem zum Lachen bringen. Aber wenn es das Spiel ist, das Warhorse machen wollte, was für eine Erfahrung entwickelt es dann. Tiefgründig, bedeutungsvoll und einmal mehr ein Beweis dafür, dass man keinen Drachen braucht, um ein RPG zu verkaufen, werde ich mit dieser massiven Erfahrung weitermachen, in der Hoffnung, dass ich aufhören kann, mich von der schönen Welt ablenken zu lassen und etwas zu erledigen.