Kingdom Come: Deliverance II bestätigt erweiterte Gameplay-Enthüllung auf der Gamescom

Kingdom Come: Deliverance II ist auf dem Weg. Das umfangreiche RPG will uns erneut in das Land des mittelalterlichen Böhmens eintauchen lassen, und in nur wenigen Wochen erhalten wir einen ausführlichen Einblick in das Gameplay von Kingdom Come: Deliverance II, zusammen mit einem Trailer bei der Live-Eröffnung der Gamescom.

Es werden 20 Minuten Spielzeit gezeigt, und am nächsten Morgen könnt ihr euch unsere Vorschau auf das Spiel ansehen. Vom 21. bis 25. August könnt ihr das Spiel auch selbst spielen, wenn ihr das Glück hattet, dieses Jahr an der Gamescom teilzunehmen.

Kingdom Come: Deliverance II befindet sich in der Entwicklung für PC, PS5 und Xbox Series X/S.