Kingdom Come: Deliverance II bekommt neue Capon-, Henry- und Mutt-Plüschtiere

HQ

Wenn Sie schon einmal durch die üppigen Wälder und sonnenverwöhnten Felder Böhmens gestreift sind und sich gedacht haben, dass Sie ein Stück Mittelalter in Ihre Welt bringen möchten, dann können Sie das jetzt tun. Eine neue Reihe von Kingdom Come: Deliverance II Plüschtieren ist im YouTooz Webshop erschienen.

Sie können sich ein 9-Zoll-Henry-Plüschtier, ein 9-Zoll-Hans-Kapaun-Plüsch mit einer Tasse Bier und einem Party-Outfit und ein 9-Zoll-Mutt-Plüsch besorgen. Das Aussehen der Plüschtiere ist viel niedlicher und cartoonhafter als ihre Charaktere im Spiel. Mutt lächelt und schließt die Augen, als wäre er der glücklichste Junge in ganz Böhmen.

Die Kingdom Come: Deliverance II Plüschtiere kosten mit 29,99 $ pro Stück eine ganze Menge für einen Plüsch, aber sie sind in limitierter Auflage, also denke ich, wenn Sie eines möchten, müssen Sie möglicherweise Ihren Premium-Plüschtierpreis bezahlen. Wenn Plüschtiere nicht dein Ding sind, zeigte Warhorse auch einen Dolch, ein Artbook, ein Schwert und - mein persönlicher Favorit - unhöfliche Tavernenschilder aus den Spielen.

Werbung: