Kingdom Come: Deliverance feiert 6-jähriges Jubiläum mit einem Meilenstein von 6 Millionen

Es ist genau sechs Jahre her, dass Warhorse Studios ihren Mittelalter-Simulator Kingdom Come: Deliverance veröffentlicht haben. Es war ein etwas holpriger Start, da sich einige Leute darüber beschwerten, dass es nicht inklusiv genug war, etwas, das die Entwickler nicht ändern wollten, da Europa damals angeblich nicht so vielfältig war wie heute.

Kingdom Come: Deliverance wurde mit gemischten bis positiven Kritiken aufgenommen und verkaufte sich ziemlich gut, da es sich wirklich um einen einzigartigen Titel handelte, und die Entwickler haben weiter darauf aufgebaut, während das Spiel am Leben erhalten wurde. Vor fast zwei Jahren wurde bekannt, dass sich das Spiel fünf Millionen Mal verkauft hat, und seitdem ist es weiter gestiegen.

Pünktlich zum sechsten Jubiläum präsentiert der offizielle Account auf X nun einen neuen Meilenstein, denn das Spiel hat sich über sechs Millionen Mal verkauft. Es lohnt sich, daran zu denken, dass das Spiel auch im Game Pass enthalten ist, was bedeutet, dass die Anzahl derer, die tatsächlich gespielt haben, viel höher ist.

Sehr beeindruckend und wohlverdient. Ist es nicht an der Zeit, dass wir etwas über die unvermeidliche Fortsetzung erfahren, die so gut wie bestätigt ist...?