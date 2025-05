Kingdom Come: Deliverance 2 - Brushes With Death

Ein Künstler in Not und viele Quests auf der ganzen Welt warten in dieser Erweiterung von Kingdom Come: Deliverance II. Es ist ohne Zweifel mein Lieblingsspiel des Jahres, wegen seiner großartigen Grafik, interessanten Charaktere, des großartigen Missionsdesigns und der großartigen Musik. Böhmen fühlte sich wie ein lebendiger Ort an und die historische Detailarbeit, die in dieses Projekt eingeflossen ist, war hervorragend. Es war ein Vergnügen, Henry im zweiten Teil auf neue Abenteuer zu begleiten. In dieser Erweiterung werden weitere Quests, Begegnungen mit Charakteren und Story-Wendungen erwartet. Es ist vielleicht nicht so großartig wie die Geschichte im Basisspiel, aber es ist gut und deine Zeit wert.

Das neue herunterladbare Paket heißt Brushes With Death. Und so wie es sich anhört, hat es mit Farbe zu tun. Wir treffen Voyta, einen Künstler, der Hilfe braucht, und da wir der barmherzige Samariter sind, der wir sind, beschließt mein Henry, ihm bei seinen Problemen zu helfen. Allerdings wirkt er ein wenig seltsam, da er mit Schädeln spricht und seine gestohlenen Bürsten zurückhaben will. Wenn Sie sich entscheiden, ihm zu helfen, werden Sie mit etwa 7-13 Stunden Abenteuer verwöhnt. Ich habe ziemlich schnell festgestellt, dass es besser ist, mit einer neueren Speicherdatei zu spielen. Das liegt daran, dass diese Erweiterung nach der Hochzeit bereits in Akt 1 freigeschaltet wird. Außerdem schaltest du einige neue Funktionen, Rüstungen und Waffen frei.

Die Quests sind fast immer gut geschrieben und interessant. Sie gehören nicht zu den besten des Basisspiels, aber sie gehören auch nicht zu den schlechtesten. Die Qualität der Erzählung ist durchweg gut. Es hat genau die richtige Länge für das Preisschild, obwohl ich mir natürlich noch mehr Inhalt gewünscht hätte. Leider gibt es nicht viel mehr als eine gut geschriebene Geschichte. Es gibt nur ein neues Gameplay-Feature, und das ist, dass man jetzt Schilde malen kann. Ich hoffe, dass wir die gleiche Möglichkeit mit Rüstungen und Kleidung in einem zukünftigen Add-on bekommen.

Werbung:

Wenn du die Möglichkeit freischaltest, deinen Schild anzupassen, kannst du aus einer Vielzahl von Optionen wählen. Sie haben die Möglichkeit, wirklich Ihren persönlichen Schutzschild zu erstellen. Natürlich kannst du es, wie zu erwarten, im Kampf verwenden, was es für dich noch wichtiger macht. Es gibt zwar neue Waffen und Rüstungen, aber es ist dieses Feature, das für mich das Highlight dieses herunterladbaren Inhalts ist. Ich hoffe, dass Warhorse Studios mehr von diesen spielähnlichen Systemen mit zukünftigen Inhalten implementieren wird.

Apropos spielähnliche Systeme: Die Missionen unterstreichen auch, wie stark die ursprünglichen Systeme im Basisspiel sind. Du kannst Stealth, Dialoge, Alchemie oder Gewalt einsetzen, um die Missionen zu bewältigen. Die Dialogmöglichkeiten führen auch zu mehreren verschiedenen Lösungen und können manchmal zu neuen Problemen führen. Leider hat die Story nur sehr wenig mit dem Rest des Spiels zu tun. Dies ist eine eigenständige Erweiterung und wenn Sie auf neue Gameplay-Systeme und eine Fortsetzung der Geschichte gehofft haben, ist dies etwas anderes.

In meinem ersten Durchlauf von Kingdom Come Deliverance II habe ich die Fähigkeit gelobt, die Geschichten auf unterschiedliche Weise zu beeinflussen, und das gilt auch hier. Deshalb empfehle ich dir, diese Inhalte zu einem früheren Zeitpunkt in der Geschichte zu spielen, damit du diese Missionen mit anderen Dingen abwechseln kannst, die du tun möchtest. Es wird auch mehr Sinn ergeben, wenn es darum geht, wie die zweite Geschichte endet und wie gering der Einsatz für unseren Protagonisten mit diesem neuen Inhalt ist. In mehr als vier der Missionen geht es darum, Gegenstände aufzuheben und sie einer Person zu übergeben. Dies überschneidet sich ein wenig mit den epischen Szenen gegen Ende des Basisspiels. Wenn du diesen Inhalt mit einem neuen Charakter spielst, passt er besser zur Gesamtgeschichte.

Werbung:

Wenn ich mich entscheiden müsste, hätte ich mir etwas mehr Inhalt gewünscht. Ich hätte mir ein ähnliches System für die Schilde auch für Kleidung, Stoffe und Rüstungen gewünscht. Es sollte natürlich in die Welt eingebaut werden, so dass, wenn man das Malen von Mustern und das Färben von Stoffen kauft, es je nach Farbwahl unterschiedlich viel kosten würde. Einige Farben wären auch seltener und schwieriger zu finden. Die Farbe Lila ist ein Beispiel für eine Farbe, die im Mittelalter sowohl teuer als auch schwer herzustellen war. Ich hätte mir auch ein Element über den Wiederaufbau eines Dorfes gewünscht, wie im ersten Teil. Dies hätte erweitert werden können, damit es sich interessanter und komplexer anfühlt. Wir wissen, dass es mehr Geschichten in diesem Format geben wird und ich hoffe, dass uns noch einige interessante Gameplay-Elemente geboten werden, die sich auch auf die Abenteuer im Basisspiel auswirken.

Ich habe keine neuen technischen Probleme entdeckt, die nicht im Basisspiel aufgetreten sind, bis auf eines. Auf der Konsole gab es einen Fehler, der zu Flackern und zum Laden von Dingen führte, die in das Bild hinein- und wieder herausgeladen wurden. Das ist mir auch auf dem PC aufgefallen. Bäume und andere Dinge neigen dazu, in bestimmten Entfernungen ins Bild zu blitzen. Es ist selten so umfangreich, dass es mich gestört hat, aber es ist erwähnenswert. Abgesehen davon ist es eine Freude, dieses Spiel zu spielen, ebenso wie das Basisspiel. Es ist eines der am besten aussehenden Spiele des Jahres und es ist großartig zu sehen, dass die Cryengine nicht nur verwendet wird, sondern auch verwendet werden kann, um beeindruckende Rollenspiele zu erstellen. Es ist erfreulich, dass es so einwandfrei funktioniert, wenn man bedenkt, wie kaputt das erste bei seiner Markteinführung war. Die Geräuschkulisse ist auch gut mit neuer, gut geschriebener Sprachausgabe und schöner Musik. Die neue Musik ist angenehm und passt gut zur Geschichte, auch wenn es nicht viele neue Stücke gibt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dies eher von Kingdom Come: Deliverance 2 ist. Die Geschichte dauert zwischen 7 und 12 Stunden, je nachdem, wie schnell du die Missionen erledigst. Mit mehreren Enden und der Möglichkeit, dies relativ früh in deinen Spieldurchgang einzubauen, holst du das Beste aus diesem Paket heraus. Die Bemalung der Schilde ist großartig und ermöglicht es dir, deinen Charakter auf mehr Arten als zuvor anzupassen. Natürlich hoffe ich, dass Systeme wie dieses für alles andere, was man anziehen kann, hinzugefügt werden. Die Missionen sind nicht ganz so scharf wie im Basisspiel, aber sie sind gut genug, dass ich euch dieses Spiel ohne größere Beanstandungen empfehlen kann. Abgesehen von grafischen Fehlern ist dies eine großartige Ergänzung. Es macht nicht viel Neues, erhöht aber die Menge an Inhalten. Wenn Sie das Basisspiel besitzen, ist dies eine Empfehlung.