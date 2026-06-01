King Präsident fragt, ob die Microsoft-Übernahme Veränderungen bewirkt hat

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Todd Green, Kings derzeitiger Präsident, hat den Mobile-Games-Riesen durch viele verschiedene Phasen begleitet. Als er einstieg, war es ein privates Unternehmen, das dann an die Börse ging. 2016 wurde es von Activision gekauft und vor ein paar Jahren offiziell Teil der Microsoft-Familie. Zum Zeitpunkt der Übernahme von Activision Blizzard sprachen viele darüber, dass World of Warcraft oder Call of Duty großartige Käufe seien, aber mit 200 Millionen Spielern pro Monat hätte King der größte Erfolg für Microsoft sein können.

Im Gespräch mit Gamereactor erklärte Green, dass auch wenn sich die Führung von King manchmal ändert, die Philosophie des Unternehmens gleich bleibt und es darum geht, großartige Spiele zu machen. "Wir tragen weiterhin unser Bestes zur Xbox-Gruppe bei. Was King einzigartig oder sehr ungewöhnlich, massiv bietet – 200 Millionen Spieler pro Monat – ist eine enorme Ergänzung für Xbox' Reichweite. Wir verfügen über das Fachwissen und die Art von mobiler Meisterschaft, die wir über viele, viele Jahre entwickelt haben", sagte Green.

"Wir sind total besessen von Qualität. Und diese Dinge sind die Grundlagen des Unternehmens, die sehr lange bestehen und ich glaube, dass sie auch in Zukunft sehr lange bestehen werden. Kurz gesagt, ja, wir haben den Besitzer gewechselt. Ja, manche Dinge sind auf der obersten Ebene anders. In der Praxis entwickelt sich das Unternehmen jedoch weiterhin auf diesem soliden Fundament stabiler Werte, stabiler Praktiken und einer stabilen Philosophie", erklärte Green.

Green hob hervor, dass etwa 50 % der Gaming-Einnahmen aus dem mobilen Bereich stammen, was King und seinen Mitarbeitern "enormes Potenzial" verleiht. Dennoch gibt es trotz eines festen Griffs im mobilen Bereich Dinge, die Green von einem großen etablierten Unternehmen wie Microsoft lernen möchte, und er ist sehr begeistert von den Richtungen, die King damit einschlagen wird. Er erwähnte besonders die neue CEO Asha Sharma, über die Sie im vollständigen Interview unten hören können: