King of the hill und Tulsa King-Darsteller Jonathan Joss starb im Alter von 59 Jahren, nachdem er bei homophoben Angriffen angeschossen wurde

Jonathan Joss, der Schauspieler, der vor allem für seine Zeit als John Redcorn in King of the hill sowie für seine Auftritte in Filmen und TV-Shows wie Parks and Recreation, True Grit, Tulsa King und mehr bekannt ist, ist leider im Alter von 59 Jahren verstorben.

Wie Joss' Ehemann Tristan Kern de Gonzales in einer Erklärung enthüllte, wurde Joss bei einem homophoben Angriff auf das Paar getötet, nachdem sie in ein ehemaliges Haus zurückgekehrt waren, das niedergebrannt worden war.

"Als wir an den Ort zurückkehrten, um unsere Post zu überprüfen, entdeckten wir den Schädel eines unserer Hunde und sein Geschirr in Sichtweite. Dies verursachte bei uns beiden schwere emotionale Belastungen", heißt es in der Erklärung. "Während wir das taten, kam ein Mann auf uns zu. Er fing an, uns gewalttätige homophobe Beleidigungen entgegenzuschreien. Dann hob er eine Waffe von seinem Schoß und schoss. Jonathan und ich hatten keine Waffen. Wir haben niemanden bedroht. Wir trauerten. Wir standen Seite an Seite. Als der Mann schoss, schob Jonathan mich aus dem Weg. Er hat mir das Leben gerettet."

De Gonzales sagt, sein Fokus liege nun darauf, Jonathans Vermächtnis zu schützen und ihn weiterzuführen. Es ist immer traurig, wenn wir eine Figur wie Joss verlieren, aber es fühlt sich genauso frustrierend an, zu wissen, dass er durch einen sinnlosen Gewaltakt gestorben ist, der von einer unerklärlichen Menge an Hass verursacht wurde.

