King of the Couch: Die besten lokalen Multiplayer-Spiele für PS5 und Xbox Series

Da die Tage kürzer und das Wetter kälter werden, sieht es immer attraktiver aus, drinnen zu bleiben, aber es kann schwierig sein, lustige Wege zu finden, um die Zeit zu vertreiben. Aber keine Angst, denn wir haben King of the Couch zurückgebracht, um einige aufregende Empfehlungen für lokale Multiplayer-Spiele auf Konsolen der aktuellen Generation zu geben. Also sammle deine Freunde, hol dir ein paar Erfrischungen und mach dich bereit, etwas Zeit zusammen in einen oder mehrere der folgenden Titel zu versenken.

It Takes Two (Xbox Series X/S und PlayStation 5)

Zu Beginn der Liste stark, ist ein Titel, den wir nachlässig nicht erwähnen würden, da It Takes Two das Koop-Spiel hervorhebt. Dieses Action-Adventure-Spiel wurde speziell für zwei Spieler entwickelt, die die Rollen eines Paares in einer angespannten Ehe übernehmen, die auf magische Weise in Puppen verwandelt wurden und ihren Weg zurück zu ihren ursprünglichen Formen und ihrer Tochter finden müssen, während sie ihre Liebe zueinander und Leidenschaften im Leben auf dem Weg wiederentdecken. Der unverwechselbare Kunststil des Spiels ist charmant und das sich ständig ändernde Leveldesign führt zu Orten mit deutlich unterschiedlichen Umgebungen und Mechaniken, die in einigen unglaublichen Bosskämpfen gipfeln.

Tiny Tina (Xbox Series X/S und PlayStation 5)

Gearbox Studios' Tiny Tina's Wonderlands hat sich sprunghaft von dem Borderlands 2-DLC entfernt, auf dem es basierte, und es wird sicher noch mehr kommen, wenn das Studio versucht, es als neues Franchise auszubauen. Dieser FPS-Abenteuer-RPG-Titel spielt in der Welt eines Tabletop-RPGs von Tiny Tina und kann mit bis zu vier Freunden vor Ort gespielt werden. Jeder Spieler kann seinen eigenen Charakter anpassen, von der Ausrüstung im Spiel über Klassen bis hin zu Fähigkeiten. Mit einer reichen Welt, die es zu erkunden gilt, verrückten Quests, die es zu erledigen gilt, und Tonnen und Tonnen von Beute, nach denen man die Welt durchsuchen kann, gibt es viele Abenteuer, in die man sich mit Freunden stürzen kann.

Guilty Gear: Strive (PlayStation 5)

Das neueste in der gefeierten Guilty Gear-Serie von Arc System Works, Guilty Gear: Strive ist im Wesentlichen ein vollständiger Neustart des Franchise. Mit seinem wunderschönen, charakteristischen 2.5D-Kunststil ist das Spiel nahtlos flüssig und die punkige, ausgefallene Ästhetik wird in der Geschichte und im Soundtrack des Spiels parallelisiert. Bis zu zwei Personen können gleichzeitig lokal spielen, aber wie bei den meisten Kampfspielen sind die Spiele relativ kurz, so dass Sie die Spiele schnell gegeneinander durchlaufen können. Die charakteristische Instant Kill-Mechanik der Serie wurde entfernt und durch eine Wall Break-Mechanik ersetzt, und die anderen Kernfunktionen aus früheren Einträgen (Roman Cancel, Psych Burst und Overdrive) wurden überarbeitet, um sicherzustellen, dass das Spiel immer noch die technische Komplexität und die steile Lernkurve aufweist, die die Spieler süchtig gemacht hat.

MultiVersus (Xbox Series X/S und PlayStation 5)

MultiVersus ist der Flaggschiff-Plattformkämpfer von Player First Games und Warner Bros. Interactive Entertainment, der wirklich für jeden etwas zu bieten hat. Das Spiel schöpft aus der umfangreichen Bibliothek der Charaktere von WB und lässt Figuren aus Scooby Doo, DC Comics, Looney Tunes und anderen gegeneinander antreten. Bis zu vier Spieler können aus dieser vielseitigen Besetzung von Charakteren im lokalen Spiel schöpfen und sich gegen Freunde mit sehr unterschiedlichen Fähigkeiten testen. Das Spiel verfügt auch über ein Perks-System für eine größere Anpassung, und das Beste daran ist, dass das Ganze völlig kostenlos ist!

Cuphead: The Delicious Last Course (Xbox Series X/S und PlayStation 5)

Cuphead, der gefeierte chaotische Plattformer von Studio MDHR, kam 2017 auf den Plan, aber jetzt im Jahr 2022 hat er mit Cuphead: The Delicious Last Course ein neues Post-Launch-DLC-Angebot. Zwei Spieler im lokalen Koop können neue Gebiete erkunden, neue Geheimnisse aufdecken, neue Bosse dominieren und sogar als legendärer Kelch mit der Hinzufügung von Ms. Chalice im DLC spielen. Cupheads innovatives Leveldesign, die hohe Skill-Decke und die charmante Animation machen es so entzückend und einzigartig wie frustrierend, aber die Auszahlung ist es wert und es wird umso besser mit einem Freund geteilt.

Sackboy: A Big Adventure (PlayStation 5)

Sackboy: A Big Adventure ist ein Spin-off der äußerst beliebten Little Big Planet-Serie, das die Erstellungswerkzeuge reduziert, um ein ausgearbeitetes 3D-Plattforming-Erlebnis zu bieten, das Genreklassikern wie Super Mario Bros. ähnelt. Es behält den typischen Art-Stil der Serie und die immensen Charakteranpassungsoptionen bei und beschreitet gleichzeitig neue Wege für das Franchise in Bezug auf das Level-Design. Sackboy kann bis zu vier Spieler im lokalen Koop beherbergen, und der lässige Smash-and-Grab-Spielstil wird wohl am besten auf diese Weise genossen, mit Ihren rücksichtslosen Abenteuern, die durch den eingängigen Soundtrack des Spiels angespornt werden.

Lego Star Wars: The Skywalker Saga (Xbox Series X/S und PlayStation 5)

Lego Star Wars: The Skywalker Saga ist das größte Lego Star Wars-Spiel, das jemals gesehen wurde, und umfasst alle drei Hauptfilmtrilogien, die in beliebiger Reihenfolge gespielt werden können. Die Charaktere im Spiel sind jedoch nicht nur auf die Filme beschränkt, und im Zwei-Spieler-Split-Screen-Koop-Modus haben Sie und ein Freund über 300 spielbare Charaktere aus der gesamten Geschichte von Star Wars zur Auswahl. Neben dieser gigantischen Liste bietet das Spiel ein überarbeitetes Kampfsystem, das die Unterschiede zwischen den Kampfstilen betont und komplexere Kombinationsangriffe ermöglicht. Egal, ob Sie ein wiederkehrender Lego Star Wars-Fan, ein Erfolgsjäger oder auf der Suche nach einem ungezwungenen und unterhaltsamen Spielerlebnis sind, dieses Spiel hat wirklich für jeden etwas zu bieten.

The Ascent (Xbox Series X/S und PlayStation 5)

The Ascent spielt in einer dystopischen Cyberpunk-Stadt nach dem Zusammenbruch ihres Unternehmensbesitzes und ist ein einzigartiger Twin-Stick-Shooter, der aus einer isometrischen Perspektive gespielt wird. Das Spiel bietet schwere Action-RPG-Elemente, während Ihre Charaktere inmitten des wachsenden Machtvakuums in der Stadt um die Kontrolle kämpfen. Vier Spieler können im lokalen Koop zusammen spielen und haben dank der umfangreichen Charakteranpassungs- und Erweiterungssysteme im Spiel völlig unterschiedliche Spielstile als Gruppe. Die Levels des Spiels reichen von taktischen Pattsituationen, in denen Sie Deckung nutzen, um Feinde niederzuschlagen, über Run-and-Gun-Sequenzen mit zerstörbaren Umgebungen bis hin zu massiven Bosskämpfen im Stil der Kugelhölle, die alle in einer komplexen und reichhaltigen Geschichte stattfinden, die Sie und Ihre Crew mit Ihren Aktionen gestalten können.

Chicory: A Colorful Tale (Xbox Series X/S und PlayStation 5)

Chicorée ist sowohl der bunteste als auch der am wenigsten bunte Eintrag auf dieser Liste; Sie spielen als Hund (benannt nach Ihrem Lieblingsessen, aber auch Pizza genannt), der seinem ehemaligen Halter, einem Kaninchen namens Chicory, einen magischen Pinsel gestohlen hat. Im Zwei-Spieler-Koop-Modus arbeiten die Spieler zusammen, um Pizza und den Pinsel zu kontrollieren, und treten in den Mantel der Verantwortung für die Rolle, in die sie gestolpert sind, als Fäulnis in die Welt sickert und ihr ihre Farbe entzieht. Manchmal einfach, hat das Spiel einen reichhaltigen Soundtrack und ein entzückendes Design, während die Spieler die Welt durchqueren, den düsteren Schwarz-Weiß-Landschaften Farbe verleihen und sie manipulieren, während sie die Top-Down-Rätsel lösen. Im Gegensatz zu vielen der Spiele auf dieser Liste ist Chicory ein idealer Titel für Eltern, um mit ihren Kindern zu spielen, da die wenigen Bosskämpfe, die das Spiel hat, sogar übersprungen werden können. Alles in allem hinterlässt die starke thematische Botschaft des Spiels über die Gefahren von Selbstzweifeln und die Vorteile der Kreativität nach dem Spielen eine warme und tiefgreifende Wirkung, und aus diesem Grund ist es eine lohnende Erfahrung für jeden.

The Quarry (Xbox Series X/S und PlayStation 5)

The Quarry gilt als spiritueller Nachfolger des gefeierten Until Dawn und ist das neueste wahlorientierte narrative RPG von Supermassive Games und 2K. Ähnlich wie sein Vorgänger ist The Quarry ein filmisches Horrorspiel, wählen Sie Ihr eigenes Horrorspiel im Abenteuerstil, das aus einer Third-Person-Perspektive gespielt wird. Die Spieler übernehmen die Kontrolle über eine Gruppe von Camp-Beratern, die ihre letzte Nacht in Hackett's Quarry verbringen, nachdem das Camp für den Sommer beendet wurde. Im eingebauten Koop-Modus des Spiels kann die Kontrolle über die Besetzung der Charaktere auf zwei Spieler aufgeteilt werden, aber es ist vielleicht noch angenehmer, eine ganze Gruppe zusammenzubringen, um einen provisorischen Rat zu bilden, um Entscheidungen im Spiel zu treffen. Zu diesem Zweck können sogar die Reaktionszeit und die Schusselemente des Spiels für philosophisch und erzählerisch Veranlagte deaktiviert werden. Mit über 100 verschiedenen Enden, die es zu erkunden gilt, und einem Vorahnungssystem, das Ihre Entscheidungen leitet, sollten sich Gruppen für einen wilden Ritt mit Freunden anschnallen und einen Tag aus der Erfahrung machen.

Hoffentlich ist Ihnen etwas auf unserer Liste aufgefallen, egal ob Sie nach einem rauflustigen Beat-em-up, einer herzlichen Reise oder einigen düsteren Abenteuern mit Freunden suchen, während wir uns Halloween nähern. Was auch immer Ihre Wahl ist, lassen Sie uns wissen, wie Sie es in den Kommentaren unten finden.