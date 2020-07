King of Seas lässt euch bunte Weltmeere erobern

Sea of Thieves hat sich für Rare über die Jahre als großer Erfolg herausgestellt, doch manch einer wird mit dem Game einfach nicht warm. Die italienischen Entwickler von 3DClouds wagen deshalb noch lange vor Ubisofts eigener Piraten-Odyssee Skull & Bones den Sprung ins kalte Wasser und kündigen für den Herbst King of Seas an. Der Titel wird als Action-RPG in einer prozedural generierten Welt vermarktet und verbindet Piratenschiffschlachten mit Erkundung, Handel und Schatzsuche. Auch die Interaktion mit NPCs soll eine Rolle in King of Seas spielen, deshalb freuen wir uns auf erste Gameplay-Eindrücke. Ein konkretes Erscheinungsdatum liegt noch nicht vor, doch Spieler auf PS4, Nintendo Switch, PC und Xbox One dürfen im Herbst dieses Jahres mit dem Titel rechnen.

