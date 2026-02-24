King of Meat wird im April geschlossen und es werden Rückerstattungen für das Spiel ausgezahlt.

HQ

Einen Live-Service-Titel zu schaffen, ein Projekt, das eine große und aktive Gemeinschaft erfordert, um als erfolgreich zu gelten, wird zunehmend zu einem zunehmend schwierigen und riskanten Unterfangen. Allein im Jahr 2026 hat Highguard viele Schlagzeilen für sein eher katastrophales Scheitern gesorgt, aber im weiteren Verlauf des Februars wurde bestätigt, dass eines der neuen Live-Projekte Ende 2025 ebenfalls auf die Bühne gesetzt wird.

Glowmades King of Meat wird bereits am 9. April geschlossen. Das kooperative, mit starkem Fokus auf nutzergenerierte Inhalte, hat das gewünschte Publikum nicht erreicht, und daher wird das Spiel etwa sechs Monate nach seiner Veröffentlichung geschlossen, die Server offline genommen, die gesamte Spielbarkeit neutralisiert und Rückerstattungen für alle, die sich seit dem Start im Oktober eine Kopie gesichert haben.

Die Erklärung von Glowmade erklärt: "Trotz der Kreativität und Innovation, die Glowmade zu King of Meat brachte, hat das Spiel leider nicht das Publikum gefunden, das wir uns erhofft hatten. Daher haben wir die schwierige Entscheidung getroffen, unsere Investition in das Spiel abzuschließen, und King of Meat Server werden am 9. April 2026 geschlossen. Spieler werden bis dahin auf alle vorhandenen Inhalte zugreifen und sie spielen können, daher ermutigen wir euch, eure verbleibende Zeit im Spiel mit euren Mitherausforderern zu genießen."

Wie zu erwarten, wird es vor dem Schließen keine weiteren Inhaltsupdates für das Spiel geben, aber Spieler können alle Ressourcen und Währungen ausgeben, die sie haben, bevor die Server schließen, nur um noch ein paar kosmetische Gegenstände zu ihrer Sammlung hinzuzufügen, bevor die Sammlung für immer verloren geht.

Bist du von dieser Nachricht überrascht? Im Rahmen unserer Rezension waren wir etwas besorgt, dass King of Meat ein solches Schicksal erleiden würde, wie Sie hier nachlesen können.