King of Meat Vorschau: Total Wipeout trifft auf Little Big Planet

Ende Juli hatte ich den Luxus, nach London zu reisen, um mir ein unangekündigtes Spiel anzusehen, das von Amazon veröffentlicht wird. Abgesehen davon, dass ich wusste, dass es vom Indie-Team von Glowmade kam, einem Entwickler, der sich aus ehemaligen Lionhead- und Media Molecule -Veteranen zusammensetzt, wusste ich überhaupt nicht, um welches Projekt es sich handelte. Das änderte sich jedoch bald, als Studioleiter Jonny Hopper die Bühne betrat und King of Meat präsentierte.

Kurz gesagt, King of Meat ist das Liebeskind von Total Wipeout und Little Big Planet. Es handelt sich um einen kooperativen Action-Brawler, der ein Team von Spielern damit beauftragt, das Ende eines Levels voller Feinde, Umweltgefahren, Rätsel und Plattformabschnitte zu erreichen, das entweder von Glowmade selbst oder einem Mitglied der Community erstellt wurde, das Zugang zu denselben Levelbauwerkzeugen hat. Der Hauptunterschied zu King of Meat und sagen wir Dreams oder Meet Your Maker besteht darin, dass alles auf einer fiktiven und chaotischen TV-Spielshow basiert, daher die Total Wipeout oder sogar Takeshi's Castle Vergleiche.

Unnötig zu erwähnen, dass es sich um ein Spiel handelt, bei dem es darum geht, sich mit Freunden zusammenzutun und das Chaos einfach zu umarmen. Es ist nicht besonders herausfordernd, es ist sehr einfach zu erlernen und zu spielen, und es fehlt der Stress von zeitlich begrenzten Begegnungen und dergleichen. King of Meat dreht sich alles darum, einfach ein Level zu laden und zu sehen, wie du auf die stilvollste Art und Weise ans Ende kommst, indem du einen Multiplikator beibehältst, der bestimmt, wie die Menge auf deine Leistung reagiert, um die größtmögliche Punktzahl zu erzielen, indem du die Schätze und Wertsachen aufsammelst, die in offensichtlichen oder versteckten zerstörbaren Kisten auf der Karte verstreut sind. Fässer und Truhen. Es gibt keine ernsthafte Strafe, wenn du stirbst oder in den Tod fällst, was bedeutet, dass du ein bisschen Spaß haben und deine Freunde trollen kannst, indem du Fallen aktivierst, um sie in ihr Verderben zu katapultieren, oder stattdessen deine Glory Moves Fähigkeiten einsetzt, um sie in die Stratosphäre zu schleudern. Wenn Sie sich jemals gefragt haben, wie Fall Guys ohne die Panik und den Nervenkitzel der Jagd nach dem Sieg Crowns wäre, dann ist King of Meat ein ziemlich gutes Beispiel.

Während das Gameplay an sich unkompliziert ist, gibt es viele interessante Elemente und Mechaniken, die die Dinge frisch halten. Zwischen Springen und einer kleinen Schwebebewegung, um die Sprungweite zu vergrößern, bis hin zum Bauchklatschen, dem Greifen und Werfen von Objekten (sogar explodierenden Fässern) und der Jagd nach sehr gut versteckten Geheimnissen steckt mehrKing of Meat als nur das Laden in ein Level, das Zertrümmern von Kisten, das Durchschneiden von Feinden und das Erreichen des Endes mit der bestmöglichen Punktzahl. Und hier kommt die Hub-Fläche von Ironlaw Plaza ins Spiel.

Wenn du Splatoon gespielt hast, wirst du mit diesem Hub sehr vertraut sein, denn er dient nicht nur als sozialer Hub, sondern ist auch die Heimat der verschiedenen Unternehmensverkäufer, die es dir ermöglichen, deinen Charakter zu entwickeln, indem du neue Waffen, mächtige Glory Moves, Kosmetika und temporäre Vergünstigungen erwirbst, die dir während eines Levels helfen, und als Ort dient, an dem du deine verschiedenen Herausforderungen abgeben kannst, um Spielwährung zu verdienen, die du für viele davon ausgeben kannst Flächen. Während dieser frühen Vorschausitzung konnte ich nur sehen, wie ein paar der verschiedenen Händler und Spieleranpassungselemente funktionieren, aber das ebnete den Weg, zwei sehr unterschiedliche Waffenoptionen zu testen (jede mit ihren eigenen Angriffsketten) und das Aussehen meines Charakters zu verändern, indem ich an der Kosmetik-Suite herumfummelte.

Die Anpassung ist ohne Zweifel eines der stärksten Elemente von King of Meat, da sie es Ihnen ermöglicht, sich wirklich auszudrücken, ohne an die starreren Grenzen einiger anderer Multiplayer-Titel gebunden zu sein. Auch hier ist es wie Little Big Planet, da Sie Kopfbedeckungen, Oberteile, Hosen, Schuhe und Waffenskins ändern, Dekorationen hinzufügen können, wo immer Sie es für richtig halten, mit einem Platzierungswerkzeug versehen, Aufkleber anbringen und so weiter. Die Tatsache, dass du eine breite Palette an kosmetischer Ausrüstung freischalten kannst, indem du einfach das Spiel spielst und Herausforderungen und Kopfgelder abschließt, macht den Nervenkitzel der Personalisierung eines Charakters noch fesselnder, und zwar auf eine Weise, wie es einfach möglich ist, Geld für Premium-Ausrüstung auszugeben.

Ironlaw Plaza: Heimat des Königs der Fleischkonzerne.

Eines der anderen interessanteren Elemente von King of Meat ist auch die Art und Weise, wie es den Spieler herausfordert. Ja, das Hauptziel ist es, es einfach bis zum Ende des Levels zu schaffen, aber wenn du dies schaffst, indem du eine Punktzahl anhäufst, die besser ist als das, was andere Mitglieder der Community erreichen können, erhältst du auch zusätzliche Belohnungen, die noch mehr Anpassungsoptionen ermöglichen. Es ist ein großartiges Gefühl, als Team zusammenzukommen und eine schwer fassbare Goldmedaille zu gewinnen, weil man den Zuschauer-Hype hoch hält, jedes Geheimnis und jeden Winkel findet und auf dem Weg dorthin jeden Feind besiegt. King of Meat lässt in dieser Hinsicht wirklich nichts aus.

Aber hier ist der Haken - und man kann mich einen Pessimisten nennen, weil ich überhaupt in diese Richtung gehe, aber es scheint ein sehr verbreiteter Trend in der aktuellen Ära des Spielesektors zu sein - es gab in letzter Zeit viele andere Multiplayer-Spiele, die mit großartigen und überzeugenden Ideen debütieren und dann einfach daran scheitern, eine Spielerbasis zu halten und mit der Zeit verschwinden. Ob es Rocket Arena, Knockout City, Hyper Scape, Roller Champions, Dreams ist, die Liste geht weiter. Ich hoffe wirklich, dass King of Meat am Ende dem Weg von Fall Guys folgt und nicht einige dieser anderen ehrlich gesagt brillanten Ideen, aber die Wahrheit ist, dass nur die Community definieren kann, ob ein Spiel wie dieses ein Erfolg ist oder nicht, und die Community war in den letzten Jahren ein schwer vorherzusagendes Biest.

Einige Beispiele für das Levelbausystem, die ich in dieser Vorschausitzung nicht testen konnte.

Mehr benutzergenerierte Beispiele für die Erstellung von Leveln.

So oder so, ich hoffe, dass das Projekt von Glowmade gedeiht und erfolgreich ist, denn dieses Spiel hat etwas so mühelos Lustiges und Einfaches, das einfach funktioniert. Es macht Spaß für alle Altersgruppen, ist für alle Altersgruppen spielbar und hat dank seines benutzergenerierten Designs mit seiner Level-Construction-Suite (die ich nicht durch den Ring gehen konnte) ein nahezu endloses Potenzial für Inhalte. Hoffentlich reicht das aus, damit King of Meat auch in ein paar Jahren noch ein Favorit für viele ist.