King of Fighters XV für 2021 bestätigt

Seit Monaten plant das japanische Entwicklerstudio SNK die vollständige Enthüllung von King of Fighters XV, doch dann verzögerte sich die Ankündigung kurzfristig. Wie wir nun erfahren haben, um gerade einmal zwölf Stunden, denn mitten in der Nacht sind die ersten Infos plötzlich verfügbar gewesen. SNK wird 2021 das nächste Kapitel der Kampfspielreihe King of Fighters veröffentlichen. Bevor wir mehr zu sehen bekommen, benötigt das Studio aber noch ein bisschen mehr Zeit. In der nächsten Woche soll es weitere Details geben.

Producer Yasuyuki Oda und Creative Director Eisuke Ogura sprachen in einem Video über den aktuellen Stand des Projekts. Im Moment werde das Spiel optimiert und Features genauer herausgestellt. Obwohl einige Bereiche noch Aufmerksamkeit benötigen, sind die beiden Entwickler zuversichtlich, dass King of Fighters XV bis Ende des Jahres erscheint. Visuell und akustisch soll sich seit King of Fighters XIV wohl einiges getan haben, leider gehen sie dabei nicht ins Detail. Ein erster Trailer fängt die Stimmung auf: