King ersetzt Berichten zufolge 200 Entwickler durch KI

Insider-Quellen zufolge sollen rund 200 Mitarbeiter – vor allem aus dem Leveldesign-Team – von der jüngsten Personalabbauwelle von Microsoft betroffen sein. Eine durchgesickerte interne Nachricht deutet darauf hin, dass King seine Investitionen in KI-Tools verdoppelt, die wichtige Teile des Spieleentwicklungsprozesses automatisieren können, von der Menüerstellung bis zum Umgebungsdesign.

Dies ist Berichten zufolge Teil der umfassenderen Strategie von Microsoft, Kosten zu senken, agiler zu werden und mehr Personal in das Marketing statt in die Entwicklung zu verlagern. Die KI-Tools wurden entwickelt, um die Produktionszeiten zu beschleunigen und das zu beseitigen, was als "menschliche Engpässe" bezeichnet wird.

Aus geschäftlicher Sicht mag es sinnvoll sein, aber nicht jeder ist begeistert von der immer größer werdenden Kluft zwischen menschlicher Kreativität und Automatisierung. Bisher haben weder King noch Microsoft die Nachricht offiziell bestätigt, also nehmen Sie es mit einem Körnchen Salz. Angesichts der öffentlichen Begeisterung von Satya Nadella für KI scheint dies jedoch nicht allzu weit hergeholt.