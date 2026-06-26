King Charles enthüllt Steuergesetz und wird damit der erste britische Monarch, der solche Informationen offenlegt

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Als regierende Monarchen des Vereinigten Königreichs ist die königliche Familie eine der wenigen im Land, die keine Steuern zahlen müssen. Allerdings zahlen der Monarch und sein Erbe seit 1993 freiwillig gesetzliche Einkommensteuersätze aus ihren Herzogtümern und Einkünfte aus persönlichen Investitionen, die nicht auf dem Sovereign Grant enthalten sind.

Während einige britische Royals also seit über 30 Jahren Steuern zahlen, wurde die genaue Steuersumme, die diese Personen an die Gesamtwirtschaft zahlen, noch nie veröffentlicht. Bis jetzt.

König Charles und Prinz William haben beide die Steuer offengelegt, die sie für 2024-2025 bezahlt haben. Laut BBC News zahlte König Karl 12,9 Millionen Pfund, was den König zu einem der größten Steuerzahler im Vereinigten Königreich zu dieser Zeit macht, genauer gesagt zu den 100 größten Zahlern. Ebenso zahlte Prinz William im gleichen Zeitraum 7,76 Millionen Pfund.

Das ändert nichts an der Tatsache, dass die Sovereign Grant weiterhin dazu führt, dass britische Bewohner den Lebensstil und die größere königliche Maschinerie des Landes teilweise finanzieren, wobei dieser Zuschuss in letzter Zeit deutlich gewachsen ist. Im Jahr 2024-2025 erreichte der Zuschuss 86,3 Millionen Pfund, und wenn wir 2027-2028 erreichen, wird er knapp unter 100 Millionen Pfund liegen. Dieser Zuschuss wird für Personal, Reisen, königliche Aufträge, Ausgaben des königlichen Haushalts und auch für die Instandhaltung der Paläste verwendet, sodass er nicht direkt in Charlies Tasche fließt, wie manche befürchten mögen.