King Arthur: Legion IX erscheint nächsten Monat auf dem PC als eigenständiges Erlebnis

Als NeocoreGames enthüllte, dass King Arthur: Knight's Tale mit einem neuen Stapel von Inhalten verstärkt werden würde, die sich auf eine unsterbliche römische Legion konzentrieren, schien es, als ob dieses Projekt, bekannt als Legion IX, eine Erweiterung wäre. Aber das ist nicht der Fall.

King Arthur: Legion IX ist ein eigenständiges taktisches RPG, bei dem die Spieler nicht Knight's Tale besitzen oder das Spiel gespielt haben müssen, um es ausprobieren zu können. Außerdem hat Neocore enthüllt, dass Legion IX ziemlich bald zu Steam kommen wird, wobei das Spiel am 9. Mai sein Debüt geben soll.

Auf die Frage, was dieses Spin-off-Spiel erforschen wird, erfahren wir: "Eine neue Bedrohung schwebt über Avalon, da die lange verschollene, berüchtigte Neunte Legion Roms ihren Fuß auf die mythische Insel gesetzt hat. Ihr Anführer, der gefallene Held Gaius Julius Mento, erhielt von ihrem toten Kaiser Septimus Sulla eine dämonische Legion, um einen Ausweg aus dem Tartarus zu finden. Doch als sie zufällig in das magische Reich der Dame vom See gelangen, beschließt Gaius Julius Mento, die Insel zu unterwerfen und dort das ewige Rom zu errichten. Zuerst muss er jedoch seine verlorene Legion sammeln... "

Unten könnt ihr euch den neuen Trailer zu King Arthur: Legion IX ansehen und euch bis zum 8. April ein Exemplar von Knight's Tale mit einem Rabatt von 60 % auf Steam sichern.