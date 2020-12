King Arthur: Knight's Tale zerschlägt Ritter 2021 im Early Access

Das Studio NeocoreGames hat in diesem Jahr eine erfolgreiche Kickstarter-Kampagne zu einem Strategie-Rollenspiel namens King Arthur: Knight's Tale durchgeführt. Der Titel wird am 12. Januar 2021 in die Early-Access-Entwicklung auf dem PC übergehen, ist allerdings auch für Playstation 5 und Xbox Series geplant (bislang ohne Erscheinungsdatum). King Arthur: Knight's Tale zeigt uns bislang rundenbasierte, taktische Gefechte und eine dunkle Fantasy-Stimmung. Das Setting soll den Nährboden für eine "moderne Neuerzählung" der literarischen Figur König Arthurs bilden.

Im Spiel geht es primär darum, das Königreich von Camelot (und dessen Festung) wiederaufzubauen. Ihr werdet in der Rolle des früheren Erzfeinds von König Arthur Ritter der Tafelrunde rekrutieren, ausbilden und mit ihnen das Land heilen, heißt es von offizieller Seite. Besonders viel Bedeutung kommt den eigenen Rittern zu, das sind starke Heldeneinheiten, mit denen ihr in den Krieg zieht.

Diese Spielfiguren reagieren auf unsere Entscheidungen, was wiederum ihre Effektivität beeinflusst. Wenn ihnen nicht gefällt, wie wir uns in bestimmten Situationen verhalten, können sie sich wohl auch gegen den Spieler auflehnen. Außerdem können die Ritter sterben, was euren erarbeiteten Fortschritt teilweise zunichtemacht. Die individuelle Ausrüstung und mächtige Fähigkeiten dieser Einheiten werdet ihr anpassen können.

Nach Abschluss der rund 20 Missionen starken Hauptkampagne warten weitere Bosskämpfe und zufällige Quests auf euch. In diesen Nebenaufgaben wird es darum gehen, den Fomorianer-Gott Balor aus Avalon zu verbannen. 40 Euro kostet das Early-Access-Paket ab Mitte Januar und in der Pressemitteilung klingt es so, als würde der finale Release von King Arthur: Knight's Tale noch im ersten Quartal des neuen Jahres stattfinden. Die Entwickler wollen die Sache also offenbar schnell über die Bühne bringen.