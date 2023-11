King Arthur: Knight's Tale erscheint im Februar auf PS5 und Xbox Series X/S

HQ

NeoCore Games hat angekündigt, dass es plant, King Arthur: Knight's Tale Anfang 2024 auf Current-Gen-Konsolen zu bringen. Das Spiel wird auf PS5- und Xbox Series X/S-Konsolen mit einer Reihe von konsolenspezifischen Funktionen debütieren, darunter:



Zwei grafische Optionen: Qualitätsmodus für 4K-Bilder, Performance-Modus zur Priorisierung der Framerate



Lokales PvP



Haptisches Feedback für den DualSense-Controller



Xbox-Erfolge und PlayStation-Trophäen



Uns wurde gesagt, dass diese Konsolenversion zu einem späteren Zeitpunkt auch mit zukünftigen saisonalen Inhalten, optionalen Scharmützeln und zusätzlichen Funktionen unterstützt wird.

Was das genaue Veröffentlichungsdatum für King Arthur: Knight's Tale auf PS5- und Xbox Series-Konsolen betrifft, so wird uns gesagt, dass das Spiel am 22. Februar 2024 erscheinen soll. Seht euch den Ankündigungstrailer unten an.