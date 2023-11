King Arthur: Knight's Tale erhält Anfang 2024 die Erweiterung Legion IX

HQ

Erst kürzlich gab NeocoreGames bekannt, dass es King Arthur: Knight's Tale Anfang 2024 endlich auf Current-Gen-Konsolen bringen würde, wo es auch versprach, dass viele zusätzliche Inhalte für den Titel geplant waren. Nun, jetzt haben wir einen Teaser davon bekommen.

Weil die Erweiterung Legion IX für das Spiel angekündigt wurde, die neue Helden, Feinde, Kampfmechaniken und eine größere Gruppe mit sich bringt, wenn sie Anfang 2024 erstmals auf dem PC erscheint. Die Beschreibung für die Erweiterung lautet wie folgt: "In der Erweiterung Legion IX steht das Königreich Avalon vor einer völlig neuen Bedrohung, da die römische Neunte Legion einen Weg zu der mystischen Insel entdeckt hat und eine Invasion vorbereitet. Die Spieler werden die brandneue römische Kampagne durch die Augen eines Tribuns der Neunten Legion erleben, die Überreste einer römischen Kolonie in Avalon aufdecken und die verborgenen Geheimnisse der Dame vom See enthüllen."

HQ

Es gibt auch kein Wort darüber, wann genau Legion IX erscheinen wird oder wie der Zeitplan für die Veröffentlichung der Erweiterung auf Konsolen aussehen wird, aber uns wurde gesagt, dass in den kommenden Wochen und Monaten weitere Informationen zu den zusätzlichen Inhalten bekannt gegeben werden.