Kinematografische Hintergrundgeschichten zu Hood: Outlaws and Legends

Im August hat uns Sumo Digital Hood: Outlaws and Legends vorgestellt, allerdings nicht sonderlich viel über den Titel verraten. Im ersten Video haben wir zwei konkurrierende Gruppen von Straßenräubern gesehen, die sich in einer Kirche um irgendetwas streiten. Wir werden schon nächste Woche mehr über das Game erfahren, denn die Entwickler wollen auf den Game Awards neue Informationen zum Spiel mitteilen. Um die Fans bis dahin anzufüttern, wurden heute vier kleine Trailer veröffentlicht, in denen die ersten Räuber und Gendarmen zu Wort kommen. Hoffentlich gibt es nächsten Freitag dann richtiges Gameplay zu sehen.

