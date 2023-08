Kinect wurde erneut getötet, was der ultimative Schlag zu sein scheint

HQ

Ungefähr um diese Zeit vor genau zehn Jahren waren die Leute wirklich, wirklich verärgert über Microsoft. Sie hatten gerade eine schwächere Konsole (Xbox One) als ihren nächsten Konkurrenten (PlayStation 4) angekündigt, würden aber immer noch 100 US-Dollar mehr verlangen, da sie eine High-Tech-Kamera erforderten, die mit jedem Gerät gebündelt war.

Diese Kamera wäre ein integraler Bestandteil des Xbox-Erlebnisses und würde immer eingeschaltet bleiben, zuhören, was die Leute sagen, und möglicherweise auch in Ihrem Wohnzimmer filmen, wenn Sie es am wenigsten erwarten. Aus offensichtlichen Gründen waren die Leute von diesen Ideen nicht gerade begeistert und zwangen Microsoft, fast das gesamte Konzept für Xbox One in den Hintergrund zu stellen.

Als Kinect kein erzwungenes Bundle mehr war, verschwand es schnell und wurde eingestellt, aber es hat tatsächlich für andere Zwecke weitergelebt. Es wurde erst 2019 im Azure Kinect Developer Kit veröffentlicht, aber es wurde offensichtlich nie ein großer Hit, da The Verge berichtet, dass Microsoft Kinect getötet hat - wieder einmal.

Das Azure Kinect Developer Kit ist verfügbar, solange der Vorrat reicht und die Software nicht heruntergefahren wird. Während die Kamera und die Marke auch in Zukunft ein Comeback feiern könnten, glauben wir, dass es das ist, oder was denkst du?