Kinds of Kindness kommt zum Streaming

Yorgos Lanthimos ' neuester Kinoausflug, Kinds of Kindness, erscheint heute im Streaming über Disney+.

Mit Emma Stone, Jesse Plemons, Willem Dafoe und Margaret Qualley, Kinds of Kindness ist - wie immer bei Yorgos - ein seltsamer, skurriler Film, der über Spiritualität, persönliches Wachstum und Selbsterforschung spricht und anhand mehrerer kleinerer Geschichten innerhalb seiner Gesamtgeschichte gezeigt wird.

Von Searchlight selbst als faszinierende, unvorhersehbare Triptychon-Fabel beschrieben, ist es auf jeden Fall einen Blick wert, vor allem angesichts der neu entdeckten Bequemlichkeit des Zugangs.

Stone und Plemons werden sich wieder mit Lanthimos zusammentun, und zwar bald für seine kommende Science-Fiction-Komödie Bugonia, wenn Sie also einen Vorgeschmack oder eine Auffrischung dessen bekommen möchten, was diese Gruppe von Kreativen vor der Veröffentlichung in Großbritannien 2024 oder 2025 in den USA zu bieten hat, Dies könnte der perfekte Weg sein, dies zu tun.