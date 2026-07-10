Kinderfernsehen wird in Buddy zu einem schrecklichen Blutbad

Es gibt etwas an Kindermaskottchen und Figuren, die zu blutrünstigen Mördern werden, von dem wir Fans im Filmformat einfach nicht genug bekommen können. Five Nights at Freddy's bleibt weiterhin erfolgreich, wobei es auch auf das von Nicolas Cage geführte Willy's Wonderland folgt, und in naher Zukunft wird es eine weitere Indie-Erkundung dieses Themas geben.

Dieser kommende Film heißt Buddy und ist ein wenig anders, da er in einer Kindersendung spielt, in der hübsche Maskottchenfiguren zerbrechen und zu sadistischen Mördern werden, wenn die Kinder nicht mitspielen.

Buddy stammt von Roadside Attractions, wurde von V/H/S Halloweens Casper Kelly inszeniert und bietet eine beeindruckende Besetzung, darunter Cristin Milioti, Topher Grace, Patton Oswalt und Keegan-Michael Key unter anderen.

Der Start startet am 28. August in die Kinos, und unten kann man den Teaser-Trailer zu Buddy sehen, zusammen mit der offiziellen Zusammenfassung des verdrehten und brutalen Horrorfilms.

"Erinnerst du dich an Buddy – das leuchtend orangefarbene Einhorn und Star dieser klassischen Kindersendung, das Freude und Lebenslektionen in dein Wohnzimmer brachte?

"In der bunten Welt von "It's Buddy!" verbringen eine Gruppe von Kindern ihre Tage damit, zu singen, zu tanzen und Buddy zu helfen, Glück zu verbreiten. Aber wenn ein Kind sich weigert, mitzuspielen, ist Buddy nicht erfreut und in dieser scheinbar perfekten Welt beginnen Risse zu entstehen."