Kinder leiden unverhältnismäßig stark unter zunehmenden klimabedingten Gefahren, warnt Unicef

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Unicef warnt vor der Anhäufung mehrerer sich überlappender klimabedingter Gefahren, die Regierungen und soziale Dienste überfordern könnten, wie von Reuters und YLE berichtet wird.

Konkret sind bis zu 1,8 Milliarden Kinder von Dürre bedroht, und 1,2 Milliarden von extremer Hitze bedroht, so die UN-Kinderorganisation Unicef. Sie untersuchten die Auswirkungen klimabedingter Gefahren auf das Leben von Kindern weltweit. Untersuchte klimabedingte Gefahren sind Luftverschmutzung, Stürme, Überschwemmungen und Malaria. Der Bericht untersuchte außerdem den Zugang zu Wasser, Gesundheitsversorgung und sozialen Dienstleistungen im Leben von Kindern.

Kinder leiden überproportional unter klimabedingten Gefahren. Bis zu 1,1 Milliarden Kinder weltweit waren mindestens drei sich überschneidenden klimabedingten Gefahren ausgesetzt. Das bedeutet, dass Regierungen in soziale Infrastruktur, Vorbereitung und Katastrophenmanagement investieren müssen, um die Belastung von Kindern zu verringern.

Bis zu 662 Millionen Kinder sind durch tropische Stürme, 337 Millionen durch Flussüberschwemmungen und 33 Millionen durch Küsten-Erdrutsche gefährdet. Malaria ist ein Risiko für eine Milliarde Kinder, hauptsächlich in Afrika.

Und schließlich haben klimabedingte Gefahren im Jahr 2024 die Schulbildung von 242 Millionen Kindern in 85 Ländern gestört.