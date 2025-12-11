"Kinder haben laut seinem Schöpfer den Erfolg von Rubik's Cube gemacht", und "wir sind noch nicht so weit" bei der dreisekündigen Platte

HQ

Anlässlich des allerersten OXO Legends Award, der am Wochenende in Málaga an den Schöpfer von Tetris, Alexey Pajitnov, überreicht wurde, konnten wir einen weiteren historischen Moment aus erster Hand miterleben: Als der russische Programmierer und der ungarische Architekt Ernő Rubik, der berühmt für den Rubik's Cube geschaffen hat, gemeinsam zusammensahen. Und wir haben die Gelegenheit genutzt, im exklusiven Video-Interview unten über Puzzledesign zu sprechen.

"Die Leute reden über dieses Drei-Sekunden-Album, aber wir sind noch nicht so weit", Rubik antwortete Gamereactor, als er nach dem aktuellen Rekord gefragt wurde. "Es sind immer noch etwas über drei Sekunden, und das Erstaunliche ist, dass der Weltrekord von einem siebenjährigen Kind gehalten wird."

Tatsächlich glaubt Rubik, dass die jüngeren Spieler hinter dem globalen Einfluss seiner Kreation als das bekannteste und meistverkaufte Spielzeug oder Puzzle aller Zeiten stehen, da sie es lieben, Herausforderungen anzunehmen.

"Viele Leute geben es einfach weg, weil er sagt: 'Oh, ich kann das nicht, lass uns aufhören'", fuhr er später im Video fort. "Zum Glück sind Kinder nicht so ein Typ, deshalb lieben sie es, Herausforderungen zu machen und etwas gut zu machen, besonders besser als die anderen, und so fordern sie sich gegenseitig heraus, und ich glaube, Kinder haben den Erfolg des Würfels geschaffen."

Im vollständigen Interview erfahren Sie auch die Geschichte, wie Ernő Rubik den Rubik's Cube aus seinem Design-Hintergrund konzipierte. Der Schöpfer führt uns durch, wie der Würfel aus seinem Leben als Lehrer entstand: Skulptur, Architektur, Möbel und der feste Glaube, dass unsere Hände genauso wichtig sind wie unser Geist.

Im Grunde wurde das, was als Unterrichtswerkzeug zum Unterrichten von 3D-Denken begann, später zu einer mechanischen Herausforderung und schließlich zu einem Rätsel mit unglaublichen Kombinationen. In seiner langen und faszinierenden Antwort auf Gamereactor schreibt Rubik Kindern und ihrer Liebe zu Herausforderungen den langanhaltenden Erfolg zu, von der frühen Begeisterung bis zur heutigen Speedcubing-Szene. Der ungarische Schöpfer fasst seine Philosophie schließlich zusammen, indem er sagt, dass der eigentliche Sieg darin besteht, die Herausforderung selbst zu schlagen, auch wenn Wettbewerb und Rekordverbreitung eindeutig Teil von uns sind.

Hast du den neueren Tetris Cube als Kollaboration zwischen den beiden Puzzle-Giganten ausprobiert?