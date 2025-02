Kinder geraten ins Kreuzfeuer, als die Gewalt im Ostkongo eskaliert

HQ

Während sich der Konflikt im Osten der Demokratischen Republik Kongo verschärft, werden sowohl die nationale Armee als auch die M23-Rebellen der Gewalt gegen Kinder beschuldigt, wobei die Zahl der Tötungen, Entführungen und sexuellen Übergriffe rapide eskaliert (via Reuters).

Diesen Berichten zufolge sollen flüchtende Soldaten Verbrechen wie Mord und Vergewaltigung begangen haben, während M23-Kämpfer beschuldigt wurden, Minderjährige summarisch hingerichtet zu haben. In Bukavu berichteten die Vereinten Nationen, dass drei Kinder getötet wurden, nachdem sie zurückgelassene Waffen aufgehoben hatten, was die verzweifelte Situation in der Region widerspiegelt.

Die humanitäre Krise verschärft sich, da Familien versuchen, dem Blutvergießen zu entkommen, und erschöpfte Kinder auf der Reise ins benachbarte Burundi erliegen. In der Zwischenzeit behauptet die M23, die Ordnung in den kürzlich eroberten Gebieten wiederherzustellen, aber für viele, einschließlich derer, die Angehörige verloren haben, bleibt Frieden eine ferne Hoffnung.