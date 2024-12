Kimura Subaru schließt sich One Piece als Frankys neue Stimme an

HQ

Fans von One Piece wurden beim Jump Festa 2025 mit einem berührenden Moment verwöhnt, als Kazuki Yao offiziell seinen Rücktritt als Frankys Stimme bekannt gab. In seine Rolle tritt Kimura Subaru, dessen Ankündigung in einem Beitrag auf dem offiziellen X-Konto von One Piece bestätigt wurde. Subaru, bekannt für seine Arbeit in Jujutsu Kaisen und JoJo's Bizarre Adventure, bringt einen reichen Erfahrungsschatz in den legendären Strohhut-Piraten ein.

Die Enthüllung wurde von einem speziellen Highlight-Reel begleitet, das Frankys größte Momente zeigte, gefolgt von einer emotionalen Umarmung zwischen Yao und Subaru. Kimuras Synchronstimme, die durch Rollen wie Aoi Todo und Pesci verfeinert wurde, macht ihn zu einer natürlichen Ergänzung für Frankys exzentrische Persönlichkeit, und Yao drückte sein volles Vertrauen in seinen Nachfolger aus und erklärte, dass die "Super"-Energie des Charakters in guten Händen sei.

Im Jahr 2024 gab es eine Welle von Veränderungen für One Piece Synchronsprecher, wobei Yao der letzte war, der aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten ist. Wie wird Kimura deiner Meinung nach die nächsten Abenteuer der Strohhüte prägen, da Kimura nun an Bord ist?