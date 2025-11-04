Kim Yong Nam, Nordkoreas Staatsoberhaupt, der unter drei Kims diente, stirbt im Alter von 97 Jahren

HQ

Kim Yong Nam, die einzige Person außerhalb der herrschenden Kim-Dynastie, die als nominelles Staatsoberhaupt Nordkoreas diente, ist im Alter von 97 Jahren im Alter von gestorben, berichteten staatliche Medien am Dienstag.

Als erfahrener Diplomat und Vorsitzender des Präsid iums der Obersten Volksversammlung von 1998 bis 2019 vertrat Kim Pjöngjang über zwei Jahrzehnte lang bei wichtigen diplomatischen Veranstaltungen. Führer Kim Jong Un soll Berichten zufolge am frühen Dienstag seine Aufwartung gemacht haben, indem er die Bahre von Kim Yong Nam besuchte, um ihm sein Beileid auszusprechen, wie KCNA berichtete.

Ein Staatsmann unter drei Führern

Der 1928 geborene Kim Yong Nam spielte unter Kim Il Sung eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der nordkoreanischen Außenpolitik, bevor er unter Kim Jong Il und später unter Kim Jong Un zum symbolischen Gesicht des Landes wurde. Trotz seiner weitgehend zeremoniellen Rolle behielt er seinen Einfluss durch tiefe Verbindungen innerhalb des diplomatischen Korps.

"Er war der einzige bekannte hochrangige nordkoreanische Beamte, der nie von Kim Jong Il oder Kim Il Sung gesäubert, gestürzt oder diszipliniert wurde", sagte Michael Madden, ein Experte für nordkoreanische Führung am Stimson Center.

Kim Yong Nams Karriere erstreckte sich über Jahrzehnte der Diplomatie des Kalten Krieges und vorsichtiger Öffentlichkeitsarbeit. Er vertrat Nordkorea bei den Olympischen Winterspielen 2018 in PyeongChang , wo er den damaligen südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in traf, was als seltener Moment der Entspannung zwischen den beiden Koreas angesehen wurde.