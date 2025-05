Kim Kardashian soll im Pariser Raubprozess aussagen

HQ

Die neuesten Nachrichten über die Vereinigten Staaten . Kim Kardashian wird heute in dem Prozess gegen eine Bande aussagen, die angeklagt ist, sie 2016 in ihrem Hotelzimmer in Paris mit vorgehaltener Waffe ausgeraubt zu haben, wobei sie sich mit Schmuck im Millionenwert davonmachten.

Die Verdächtigen sollen den Milliardär gefesselt und Schmuck im Wert von Millionen gestohlen haben, darunter einen Verlobungsring im Wert von 4 Millionen Dollar. Obwohl einer der Verdächtigen das Verbrechen zugegeben hat, hat der Prozess große Aufmerksamkeit in den Medien erregt, insbesondere aufgrund von Kardashians Ruhm.