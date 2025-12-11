Kim Kardashian kommt diese Woche zu Fortnite

HQ

Wie wir alle wissen, gehen Kollaborationen und Fortnite Hand in Hand, und es war schon lange leichter, an Popkultur-Phänomene zu denken, die im Spiel vorkommen, als an solche, die noch nicht aufgetaucht sind. Aber... einer von ihnen ist Kim Kardashian, und Epic Games will das nun ändern.

Kim wird am 13. Dezember auftreten, und ihr könnt im untenstehenden Instagram-Post sehen, wie sie aussieht, der sowohl Fotos als auch ein Video mit ihrem Emoji enthält – eine Hommage an das (berüchtigte) Paper Magazine-Cover, aber mit dem Champagner passend durch einen Chug Krug ersetzt.