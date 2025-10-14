Kim Kardashian enthüllt ihre neuesten Lifestyle-Obsessionen

HQ

Kim Kardashian, die Unternehmerin, Schauspielerin und Mutter von vier Kindern, hat kurz vor ihrem neuesten Projekt NikeSkims ihre aktuellen Fixierungen (von Filmklassikern bis hin zu Hautpflegeroutinen) geteilt.

In einem Gespräch im Equinox Hotel in Manhattan (via Harper's Bazaar) sprach Kardashian, 44, über ihre morgendlichen Routinen und ihr Fitnessprogramm und enthüllte ein strenges Bodybuilding-Training mit einem Personal Trainer.

Ihre neue NikeSkims-Kollaboration, die diese Woche vorgestellt wurde, umfasst 58 Silhouetten in sieben Kollektionen, die auf Leistung, Komfort und Inklusivität ausgelegt sind und in drei Kategorien unterteilt sind: Matt, Glanz und Luftig.

"Ich wollte, dass [die Linie] wirklich einfach ist und ich mich beim Einsteigen sehr wohl fühle", sagte sie. "Ich wollte sicherstellen, dass unsere Materialien Cellulite- und Reißfestigkeit sind. Ich glaube wirklich, dass wir das erreicht haben."

Kim Kardashian // Shutterstock

Abseits ihrer Arbeit teilte Kardashian ihre neuesten Lifestyle-Obsessionen in einem Harper's Bazaar-Fragebogen mit:



Ihr Lieblingsfilm? Clueless, was sie zu ihrem ersten Kunstkauf, einem Monet, inspirierte.



Wenn es ums Essen geht, kann sie dem New Yorker Carbone nicht widerstehen.



Das Ritz-Carlton in Paris gilt als ihr ultimatives Hotelerlebnis.



Für Podcasts ist sie süchtig nach Theo Von und genießt seine Mischung aus tiefgründigen und verspielten Themen.



Hautpflege hat nach wie vor Priorität, und Kardashian hat sich in letzter Zeit mit koreanischen Hautpflegetrends beschäftigt.



Ihr charakteristischer Duft? Weiße Blumen, ein Duftstil, den sie in ein neues Skims-Parfüm aufnehmen will, das nächstes Jahr auf den Markt kommt.



Auch der Komfort spielt eine Rolle, denn klassischer Levi's-Denim und kuschelige Hausschuhe sind ihre täglichen Must-haves.



Auch Snacks sind ein Ritual: Khloud Popcorn in Mini-Tüten ist immer griffbereit.



NikeSkims ist jetzt auf der offiziellen Skims-Website erhältlich.

