Kim Kardashian beharrt darauf, dass die Mondlandung gefälscht war: "Warum weht die Flagge?"

HQ

In der letzten Folge von The Kardashians tauschte Kim K Silikon gegen Alufolie, als sie in den Verschwörungsmodus ging. Sie erklärte All's Fair-Co-Star Sarah Paulson, warum sie glaubt, dass die Mondlandung gefälscht war und dass Buzz Aldrin und Neil Armstrong es nie ganz nach oben geschafft haben.

"Ich glaube, es ist nicht passiert", sagte sie (transkribiert von People). "Ich glaube nicht, dass wir [auf dem Mond gelandet sind]. Ich glaube, es war eine Fälschung. Ich habe ein paar Videos von Buzz Aldrin gesehen, in denen er darüber spricht, dass es nicht passiert ist. Er sagt es jetzt die ganze Zeit, in Interviews."

"Warum sagt Buzz Aldrin, dass es nicht passiert ist? Auf dem Mond gibt es keine Schwerkraft – warum weht die Flagge? Die Schuhe, die sie im Museum haben und die sie auf dem Mond getragen haben, haben einen anderen Fußabdruck als die Fotos. Warum gibt es keine Sterne?", fuhr sie fort.

Diese Behauptungen gegen die Legitimität der Mondlandung werden seit Jahren aufgestellt und wurden seitdem von Wissenschaftlern und Menschen mit etwas mehr Wissen über das Thema widerlegt. Die NASA schaltete sich jedoch auf X/Twitter ein, wo sie den Clip erneut postete, bevor sie sagte, dass die Menschheit nicht nur einmal, nicht zweimal, sondern sechs Mal auf dem Mond war.

Werbung: