Kim Jong Un warnt, dass Nordkorea Südkorea "vollständig zerstören" könnte, wenn es bedroht wird.

Der nordkoreanische Staatschef Kim Jong Un hat gewarnt, dass sein Land "willkürliche Maßnahmen einleiten" und Südkorea "vollständig zerstören" könnte, wenn es das Gefühl hat, seine Sicherheit sei bedroht, in einigen seiner bisher direktesten Äußerungen gegen Seoul.

Beim neunten Kongress der regierenden Arbeiterpartei schloss Kim Gespräche mit dem Süden aus, bezeichnete ihn als den "feindseligsten Feind" und versprach, Nordkoreas Atomwaffenarsenal und das interkontinentale ballistische Raketenprogramm auszubauen. Staatliche Medien berichteten außerdem über Pläne, KI-gestützte Waffensysteme, unbemannte Drohnen und Fähigkeiten zum Angriff auf feindliche Satelliten zu entwickeln.

Der südkoreanische Präsident Lee Jae Myung betonte darauf, dass Frieden notwendig sei, und sagte, langjährige Feindseligkeiten "kann nicht in einem Augenblick beseitigt werden" und Vertrauen müsse durch kontinuierliche Anstrengungen aufgebaut werden.

Kim ließ auch die Tür für einen Dialog mit den Vereinigten Staaten offen, abhängig von Washingtons Angehen, aber die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel bleiben hoch, da Pjöngjang die Waffenentwicklung beschleunigt...